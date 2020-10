Halloween: saiba como decorar sua casa para celebrar a data

Uma estação para a comida é uma forma legal e prática de enfeitar a casa. Afinal, as cores e formas dos petiscos já fazem todo o trabalho Foto: Pinterest/Indulgy

Basta assistir uma série ou filme americano que se passe em outubro para perceber a forte presença do halloween nos Estados Unidos. Tanto que é considerado o maior feriado não cristão do país, além de ser o segundo feriado mais comercial do ano, só perdendo para o Natal. Apesar disso, sua origem é europeia. O termo halloween tem origem na expressão “All Hallow’s Eve”, sendo Hallow um antigo termo para designar santo e “Eve” traduzindo a palavra véspera, pois a festa é comemorada um dia antes do Dia de Todos os Santos.

A internet - especialmente o instagram - ajudou muito na popularização da data. “Especialmente nos últimos dois anos, a busca por cenários instagramáveis, específicos para tirar foto ou para interagir são bastante procurados”, conta a artista plástica Sabrina Neueblum da empresa de decoração Vivo Desejo.

Entrada de um condomínio decorada pela empresa Vivo Desejo Foto: Arquivo pessoal

De acordo com Sabrina, aqui no Brasil, onde ficou conhecido como Dia das Bruxas, a festa também vem ganhando espaço. E mesmo em tempos de coronavírus, as pessoas querem enfeitar a casa. “Antes da pandemia, as pessoas que faziam festas em casa não tinham essa preocupação. Pensavam: ‘já que eu vou ficar em casa, não vou gastar’. Agora, o pensamento é: ‘ já que eu não vou gastar fora, eu vou incrementar a minha decoração’”, conta ela.

Assustadoramente adoráveis

Para casas com crianças, invista em um cenário lúdico com cores vivas na decoração Foto: Vivo Desejo

Para os adultos, a data é uma oportunidade de se fantasiar e se divertir com os amigos. Para as crianças, a festa dos doces. Conhecer os participantes do seu halloween é o primeiro passo para fazer uma decoração personalizada. Por exemplo, se o evento for voltado para crianças, ao invés de ter as coisas assustadoras, elas podem seguir uma linha de animação. “Aqui no Brasil, a gente não tem tanto a pegada do macabro, é sempre algo mais divertido”, explica Sabrina.

Para chamar ainda mais atenção da criançada, o segredo é ousar nas cores e guloseimas. Já para uma festa de adultos, invista em bebidas diferentes e uma decoração com base preta.

Teias de aranha servem como arranjo de mesa central que sustentam velas, caveiras e garrafas que imitam poções Foto: Instagram/@liveitlikelisa

Dentro para fora

Com o isolamento social, aproveitamos cada vez mais o nosso lar. Por isso mesmo, é interessante que a sua decoração seja perto da área de convivência. Seja separar um cantinho para decorar ou criar um cenário impactante em torno de todo o ambiente do living, a escolha vai de cada um.

“Fomos estendendo as decorações e os arranjos das entradas da casa para o hall e para dentro da casa”, conta Sabrina sobre uma cliente que a princípio só iria fazer uma decoração fora da residência, mas ao ser indagada pelo filho sobre o interior, mudou de opinião. “Para quê decorar fora, se só ficamos dentro de casa agora?”.

Caso não queira sobrecarregar demais os ambientes com as cores fortes de halloween, use o branco para suavizar.

Colocar objetos pontuais da cor laranja espalhados na casa pode ser uma ótima maneira de garantir uma decoração simples e elegante Foto: Pinterest/Shine Coco

Decoração chave

O tradicional do halloween é a paleta de cores laranja, preto e roxo com os elementos já conhecidos: caveiras, abóboras e morcegos. De acordo com Sabrina, caveira, bruxa e aranha são os mais pedidos - especialmente decorações com a teia do animal. Apesar do halloween pedir por excesso, é interessante focar em um item para ser sua estrela principal e a decoração não ficar muito sobrecarregada.

Bexigas, baldinhos de abóboras, placas e canudos. Vale tudo na hora de decorar a casa Foto: Pinterest/Ladybehindthecurtain

“Nada impede você de usar outras cores também. Laranja e azul turquesa, preto e pink... Não precisa ficar preso a um padrão só porque foi imposto, vale a ousadia”, recomenda ela.

Para já adiantar a decoração natalina, as luzinhas da árvore também podem ser usadas na decoração das bruxas. Sobre o corrimão da escada ou na parede de algum ambiente. Em algumas lojas já é possível encontrar luzes em formato de fantasmas ou caveirinhas.

Faça Você Mesmo

São milhares de vídeos e tutoriais online com tema de halloween. Desde cortar cartolina em formatos de bichinho - ratos, morcegos e aranhas - até comidas com carinhas e formatos para enfeitar a mesa. “Uma ideia legal é colocar gaze nos objetos; enfaixar as pernas da cadeira ou o abajur, por exemplo. Transformar coisas simples em divertidas”, sugere a profissional. Além de ser uma ótima tarefa para fazer junto com as crianças, montar sua própria decoração é uma maneira de gastar menos dinheiro e tentar usar itens que já estão na casa.

No final das contas, o importante é que a decoração fique de um jeito bonito e divertido para você. Depois disso, capriche nos quitutes, separe os melhores filmes de halloween e aproveite a sua noite de terror.