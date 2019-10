Halloween: confira dicas para decorar sua festa

Mesa de jantar decorada para festas de Halloween Foto: Camicado

O termo Halloween tem origem na expressão “All Hallow’s Eve”, sendo Hallow um antigo termo para designar santo e “Eve” traduzindo a palavra véspera, pois a festa é comemorada um dia antes do Dia de Todos os Santos.

Atualmente, o maior feriado não cristão dos Estados Unidos, a festa já se espalhou pelo mundo todo. No Brasil, onde ficou conhecido como Dia das Bruxas, a tradição vêm crescendo cada vez mais, como bem comprova o investimento de diversas marcas em produtos com as cores e símbolos do Halloween. Confira algumas delas:

“Penso que o interesse ainda vai aumentar muito. Hoje já vemos escolas incentivarem as crianças a conhecerem a festa, lugares públicos com decoração de bruxinhas. É só uma questão de tempo”, afirma a arquiteta, especializada na elaboração de festas temáticas, Camila Valentini.

Para você que pretende aderir à festa, confira nossas dicas de como comemorar o Halloween "à brasileira":

Travessuras com elegância

Para uma decoração elegante, concentre se em um seu símbolo favorito do Dia Das Bruxas, para que sua decoração não fique exagerada ou caricata. Nada de misturar bruxas com vampiros. Aposte em um e faça dele a estrela principal.

Nesse caso, foi escolhido a cor laranja como a principal. E como símbolo, a abóbora dominou a decoração Foto: We Heart It/ marvelstardust

Escolha das cores

Invista nas cores típicas do Halloween, tendo como base o preto. "O preto que é super sofisticado e neutro, e acompanha bem o laranja que também é uma cor da festa. Eu, normalmente, abuso de arranjos florais e objetos decorativos apenas nos dois tons. Para completar, coloco alguns elementos pontuais para dar o clima final”, explica a arquiteta.

Use a criatividade

Para não gastar muito dinheiro, invista na fórmula faça você mesmo ou em adereços que criem efeito. “Um smples saco de bexigas laranjas pode ditar toda a decoração. É um recurso visual forte, que preenche o espaço e pode ser aprimorado com carinhas feitas de caneta, por exemplo”, complementa Camila.

Mesa posta

Não existe uma mesa de Halloween ideal. O essencial é investir nos detalhes. Nom ais, tudo vai depender dos convidados, pois são eles quem darão o tom da festa. O importante é que a decoração fique do jeito que você imaginou. Depois disso, capriche nos quitutes e aproveite sua noite de terror.