Hábito que vai até para o palco

Olívia Byington deu o tempero final de intimismo no show "A vida é perto" ao decorar o palco como se fosse a sala de sua casa. "Levo meus livros também. A ideia é criar uma extensão da sala de casa para dividir com o público", diz a cantora, que montou seu espaço de leitura no mesmo estúdio usado para compor suas canções, no Rio.