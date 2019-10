Guarda-roupa sem porta traz estilo e ajuda a economizar

Já pensou em deixar suas roupas à mostra? Foto: Reprodução Instagram/@bourjoisbiscuit

Seja no quarto ou em closets, uma maneira diferente de aproveitar o espaço é apostar em um guarda-roupa aberto, sem portas. Geralmente, eles custam menos que um armário tradicional e o móvel pode dar uma aparência despojada e moderna para a casa.

Você pode encontrar esse tipo de guarda-roupa em vários tamanhos e cores em lojas de móveis. Por se tratar de um armário versátil e prático, você pode apostar em vários materiais, como madeira, ferro ou até mesmo canos de PVC. Alguns contam com rodinhas embaixo, o que facilita a movimentação pelo quarto.

Moradores de regiões mais úmidas, como o extremo-norte e o extremo-sul do país, podem se livrar de um problema comum por causa do clima: a proliferação de bolor e mau cheiro. Conforme explica o arquiteto Rodrigo Amaral, do escritório Dos Mundos, nessas regiões, as roupas precisam de mais ventilação para “respirar”. Um guarda-roupa sem portas resolveria a situação.

O profissional alerta apenas que é preciso tomar cuidado com o local onde o armário será colocado ou montado. Dependendo da incidência de luz natural, as roupas podem desbotar ou ganhar manchas devido aos raios solares UV. “Você pode usar cortina ou persiana para bloquear os raios solares durante o dia ou instalar uma película no vidro da janela”, sugere Amaral.