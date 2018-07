>

Livro ‘Olimpíadas e Futebol Arte’, de José Zaragoza, Ed. JJ Carol (R$ 120), no site da Livraria Cultura

Da Hits, painel Gool, com imãs para fixar recados (R$ 364)

Matriz de Xilogravura ‘Futebol no Inferno’, de J. Borges (R$ 3.500), na Galeria Estação

Da mesma galeria, óleo sobre tela ‘Campo de Futebol’, de Agostinho Batista de Freitas (R$ 20 mil)

Escultura ‘Toy’ representando o jogador Kaká, de Priscila Vannucchi & Marcos Wolff, de cerâmica (R$ 268), na Hits

"É Gol!"

Gustavo Rosa usou as cores da África do Sul para retratar um jogador indo em direção ao gol (daí o nome do quadro) no óleo sobre tela que mandou para a mostra. "É uma homenagem ao país e à torcida", diz ele.