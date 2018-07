Fórum dos leitores

Mancha no porcelanato

Há cerca de três anos, coloquei um piso italiano (Marazzi), tipo porcelanato, no hall de entrada da minha casa e, até agora, não tinha ocorrido nenhum problema. Acontece que a minha empregada usou palha de aço na hora de fazer a limpeza e o piso ficou manchado, horrível. Dá a impressão de que a resina foi arrancada, especialmente nas partes que têm a cor manteiga. O que devo fazer? É possível recuperar o piso?

Luiza Rosso,

por e-mail

R: A mancha provocada pelo uso da palha de aço, se tiver oxidado, provavelmente não vai sair do porcelanato, afirma Moacir de Souza, supervisor da garantia de qualidade da Cecrisa, fabricante dos pisos Portinari. Há empresas, entretanto, que podem avaliar se é possível salvar esse tipo de revestimento por meio de polimento da pedra. "Mas não é comum dar bons resultados", avisa Souza.

X X X

Que piso usar na escada?

Gostaria de saber que tipo de piso devo colocar na escada que leva ao quintal de minha casa. Como é um lugar que pega chuva, deve ser antiderrapante, mas não muito áspero, pois existe o risco de criar limo. Como tenho em casa quatro cachorros, precisa ser resistente à urina deles. O piso que tenho atualmente no corredor da minha casa é antigo e já está todo manchado, e em alguns lugares, um pouco corroído.

Chrislaine Lamounier,

por e-mail

R: O arquiteto Fausto Sombra Jr., do escritório de Clarissa Strauss (tel.: 11 3088-4549), esclarece: "Seria ideal o leitor levar em conta o estilo arquitetônico da casa e os materiais do quintal antes de tomar uma decisão. Imaginamos que ele busque não apenas algo prático e funcional, mas também um material que acompanhe a linguagem dos demais existentes no local. Há no mercado revestimentos que suportam a ação de ataques químicos, como cerâmicas extrudadas. Entretanto, esse tipo de material busca uma solução mais industrial, e talvez não se encaixe apropriadamente na área informada pelo leitor. Outros produtos, como porcelanato e piso cerâmico, oferecem soluções estéticas mais diversificadas, com uma infinidade de marcas, acabamentos e custos. Contudo, não apresentam a mesma resistência encontrada na cerâmica extrudada. Uma terceira opção usada em áreas externas são as pedras naturais, como granito, com algumas possibilidades de acabamento (flameado, apicoado ou levigado). Estes dão à pedra uma característica antiderrapante, mas geram uma coloração diferente, em tom mais acinzentado. A pedra pode atingir dimensões maiores que outros materiais, já que as chapas desse revestimento têm, em média, 3,0 m x 1,5 m, o que possibilita uma paginação específica no local da instalação. Já o lado negativo é que tem custo mais elevado e, por se tratar de material natural, não oferece resistência a ataques químicos".

X X X

Cortina para a cozinha

Na cozinha da minha casa bate muito sol a partir das 13 horas. Gostaria de saber se há opções de cortinas para as janelas que sejam fáceis de limpar, pois cozinha é um lugar onde sempre há acúmulo de gordura, por mais que se limpe.

Jussara Lemos,

por e-mail

R: Quem responde é a arquiteta Cristina Amaral (tel.: 11 3168-8702): "A tela solar tipo rolo é indicada para esse ambiente, que, por causa do uso de forno e fogão, costuma ser ainda mais quente. O modelo controla o calor e bloqueia os raios UV, além de oferecer alguma visibilidade externa quando fechado, por se tratar de tela perfurada. O bom também é que a tela não desbota, não deforma e pode ser lavada", diz Cristina, que sugere a tela solar da fabricante Criativa (na Padrão Decorações, tel.: 11 5533-2771, custa cerca de R$ 200 o metro).

X X X