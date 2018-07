Fórum dos leitores

Cortina de Léo Shehtman

Gostaria de ter detalhes sobre a cortina da reportagem "Brilhar é preciso", que mostra o apartamento do arquiteto Léo Shehtman, publicada no dia 22 de fevereiro.

Dora Alice Cunha, por e-mail

R: A cortina é uma criação exclusiva do estúdio de Léo Shehtman (tel.: 11 3022-6822) para o apartamento do arquiteto e foi confeccionada pela empresa Arte Markante (tel.: 11 5533-7960), a partir de tafetá de seda pura. Trata-se de um tecido importado e, por isso, ele não soube precisar o preço por m2. A leitora pode encomendar uma cortina do mesmo modelo, pedindo antes um orçamento no estúdio de Léo - procure Carminha, uma das assistentes no escritório.

Cultivando temperos

Ouvi dizer que os temperos frescos comprados já plantados precisam ser trocados de vaso para as plantas se desenvolverem melhor. É verdade?

Renata Fernandes Lemos, por e-mail

R: Quem responde é a paisagista Caterina Poli (tel.: 11 3814-4931): "Não é que os temperos ?precisam? ser trocados de vaso, mas, com o tempo, qualquer planta cresce e necessita, naturalmente, ser transposta para um lugar maior para poder se desenvolver direito. Quando for trocar o tempero de vaso, preencha o fundo com uma boa camada drenante de argila expandida e coloque um pouco de terra. Depois, ponha a planta com o torrão de terra no vaso novo e complete com terra ao redor. Evite colocar terra na parte de cima para não sufocar a planta. Lembre-se de que temperos precisam receber sol por pelo menos meio período do dia".

TV pendurada na parede

Tenho uma TV de 32 polegadas, e queria colocá-la pendurada na parede, mas não quero que fique com aqueles fios soltos expostos. Imagino que tenho de fazer um painel de parede, um gabinete para encaixar a televisão e assim esconder os cabos... seria isso? E em que altura deve ficar a TV?

Beatriz Campos, por e-mail

R: "Se tiver como passar ponto de força e cabo pela alvenaria, a televisão pode ficar pendurada, sem nenhum fio à mostra", afirma o decorador Roberto Negrete (tel.: 11 3082- 5156). "Mas sempre terá o decodificador, que nunca é fino como o monitor. Portanto, ele vai requerer algum tipo de apoio, como uma prateleira ou um nicho, com local para a entrada do cabo e saída até o monitor - e um ponto de força também. Um painel de madeira é a solução sábia para pendurar o monitor e apoiar o decodificador, sem quebrar a parede e passando os conduítes para os fios de cabo e força. Esse painel pode ter diversas formas e encaixar o monitor, ou simplesmente servir de apio. A espessura dele é que vai mudar de acordo com o tipo de encaixe para a televisão." A altura da televisão tem regras bem mais flexíveis, pois depende do observador. Segundo Negrete, 90 cm, da base do monitor até o chão, é a medida padrão, mas ela vai depender da altura dos moradores da casa e da posição em que eles estiverem quando em uso frequente do aparelho. "Sente-se no sofá de sua preferência e veja se prefere inclinar a cabeça para cima ou para baixo - quem precisa estar confortável na hora de ver um filme é quem dita essa altura", diz ele.