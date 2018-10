Força bruta

Peça da coleção Tijolo feita com barro antes do processo de secagem Foto: Dpot Objetos

Com a assinatura da Traço Objetos, do Instituto Campana – dos irmãos Fernando e Humberto, em parceria com a comunidade Aliança de Misericórdia, de Piracicaba, que acolhe pessoas em situação de rua –, e da arquiteta Rahyja Afrange, são peças de execução 100% artesanal, que oferecem inúmeras possibilidades de uso, evidenciando cuidado e identidade no processo de fabricação. Além de produzir forte impacto nos mais diversos ambientes: dos mais convencionais aos mais contemporâneos.