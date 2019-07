Fora da caixa

Únicos móveis na cozinha de Hess, três banquetas desenhadas pelo arquiteto finlandês Alvar Aalto Foto: Zeca Wittner

Felipe Hess concebe a Casacor como um espaço aberto à experimentação. Daí a firme determinação, desde o início do projeto em não projetar uma cozinha tradicional, com uma atmosfera envolvente e um apelo nostálgico. Muito pelo contrário. É de futuro que nos fala a Cucina Pietra, ambiente vencedor na categoria Melhor Cozinha, que assinala a primeira participação do arquiteto na mostra.

Rarefeita em termos de móveis e acessórios, mas solidamente construída, a cozinha de 85 m² de Hess, surpreende por sua essencialidade. No centro, uma ilha com tampo de resina, destinada, a um só tempo, à preparação e ao consumo de alimentos, aparece pontuada por uma grande coifa, de desenho escultural. Ao seu redor, um muro de pedra oculta portas de acesso aos armários e também pequenos nichos destinados ao armazenamento de eletrodomésticos. Sem qualquer excesso, mas tampouco prejuízos à expressividade e ao funcionamento do espaço.

Confira as fotos da Melhor Cozinha 2019, segundo o Prêmio Casa:

Reforçando a unidade da composição, o piso, de ladrilho hidráulico, parece se fundir aos demais volumes da composição, enquanto as placas ranhuradas que revestem os armários, produzidas artesanalmente, uma a uma, conferem um toque handmade ao cenário de laboratório, minimalista e tecnológico, da cozinha. Tudo realçado por uma iluminação de característica tênue e difusa.

“A aparência é fria, mas tudo é muito bem pensado e desenhado. É uma cozinha em sintonia com seu tempo”, destacou o jurado e arquiteto Gianfranco Vannucchi. Ainda mais conceitual, o fotógrafo Tuce Reinés destacou a ligação entre rochas e culinária. “Desde o monjolo, passando pela tábua de bater, a pedra sempre teve muito a ver com o cozinhar”, pontuou.