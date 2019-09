Flores e plantas na sala de aula

O professor Anderson Santos durante uma das aulas da Escola de Botânica Foto: Andre Ligeiro

​Dentro de casa

Acontece, e muito: tem gente que não consegue manter uma planta viva dentro de casa. Se esse é o seu caso, o biólogo Anderson Santos, da Escola de Botânica, vai ministrar o curso “Cultivo de planta em casas e apartamentos”, onde vai ensinar aos alunos as diferenças entre vasos e substratos e como reconhecer pragas e doenças. Na parte prática, será possível aprender como transplantar uma muda – e levá-la para casa ao fim da aula. O curso tem 12 vagas e a próxima edição acontece no dia 8 de outubro, das 18h às 21h30. A matrícula custa R$ 180 e a escola fica na Av. Angélica, 501, Higienópolis.

Projeto do escritório Martins Valente, Marta Martins e Debora Valente com jardim vertical Foto: Julia Ribeiro

Paredes verdes

Entender como funcionam os jardins verticais é a proposta de um curso ministrado pela bióloga Patricia Alvarenga, da escola AN Academy. Ao longo de oito horas, os alunos vão descobrir quais são as plantas mais adequadas para um projeto desse porte, como é a manutenção desses jardins e como as paredes verdes influenciam o ambiente. O curso acontece no dia 4 de outubro, das 9h às 18h, na Rua Martim Soares, 219, Tatuapé. A taxa de inscrição é de R$ 590.

O curso ensina aos estudantes como montar e cultivar uma horta Foto: Leonardo Pires

Horta particular

Como fazer uma horta é o tema de curso promovido pela Escola Municipal de Jardinagem, da Prefeitura de São Paulo. Nas aulas, os participantes vão aprender a montar uma pequena plantação, da escolha de sementes às técnicas de adubação, cultivo e colheita adequadas. O curso é gratuito e tem duração de dez aulas, que acontecem às quintas-feiras, das 9h às 12h, a partir do dia 10 de outubro. As inscrições serão abertas no dia 2 de outubro, às 10h e a escola fica na Avenida Quarto Centenário, 1.268, Vila Mariana.