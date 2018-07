Ferva bastante água com uma pitada de sal para cozinhar a massa. Em uma frigideira antiaderente funda, coloque o azeite extravirgem e a manteiga sem sal. Quando esta derreter, junte todos os outros ingredientes, menos os pinoli. Misture por alguns segundos e flambe com a grappa. Cozinhe a massa por 1 minuto e misture no molho. Sirva em dois pratos fundos e finalize com os pinoli tostados.