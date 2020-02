Festa no apê

Apartamento projetado pela designer de interiores Giseli Koraicho, a frente do escritório Infinity Spaces Foto: Eder Bruscagin

Um sofá confortável, um bom som, alguns petiscos e claro, um bar equipado. Eis a receita para uma boa festa com os amigos. Alguns podem falar que o Carnaval acabou, porém uma reuniãozinha não pode faltar para contar todos os acontecimentos da festa mais animada do ano. Para isso, separamos algumas dicas para você equipar sua casa antes de reunir os colegas.

Lugar das bebidas

Para começar, analise se é o caso de fazer um bar mais amplo ou compacto e qual o estilo mais adequado ao perfil do dono da casa. “Também é importante observar a incidência de luz natural, pois ela tende a degradar algumas bebidas, principalmente o vinho. Assim, é necessário evitar áreas próximas de janelas ou providenciar uma barreira contra o sol, que pode ser um móvel, cortina ou divisória”, revela a designer de interiores Giseli Koraicho, a frente do escritório Infinity Spaces.

Aliar estética e praticidade é fundamental para que o ambiente traga a personalidade dos moradores sem deixar de lado a funcionalidade do espaço. Para quem tem pouco espaço disponível, uma ótima alternativa é usar uma mini adega ou um frigobar e inserí-lo na marcenaria planejada.

Corredor com iluminação indireta e, à esquerda, bar com direito a espaço para vinhos e outras bebidas alcóolicas Foto: Dotta

Para apoiar

A escolha dos móveis depende muito da área disponível, necessidade e preferência dos moradores, afinal, é possível utilizar desde a marcenaria planejada para a criação de projetos exclusivos até móveis prontos, caso o desejo seja por praticidade. “Os móveis planejados possibilitam a personalização de tamanhos, formatos e acabamentos. Elementos como prateleiras, nichos, painéis, suportes e bandejas também podem fazer parte da composição e ajudam a deixar o ambiente organizado”, conta a designer de interiores.

Para sentar

Não há quem aguente festas caseiras em cadeiras que não são confortáveis. No entanto, é preciso levar em consideração o tipo de festa que será dada, uma vez que cada espaço pede uma cadeira diferente. Além da comodidade, invista em almofadas, pufes e banquinhos para conseguir juntar todos os convidados no mesmo ambiente.

Comidinhas e afins

Para o cardápio, sempre é interessante verificar algum tipo de restrição alimentar da parte dos convidados. Caso seja desconhecido, ofereça opções vegetarianas e com carne para tentar satisfazer a todos. Se o clima for informal, opte por aperitivos ou comidas fáceis de comer com as mãos. Mas, caso seja um jantar mais formal, invista em uma receita já conhecida, para evitar erros.

Outra ideia interessante é transformar a festa com comidas interativas: tacos, pizzas e cachorros-quentes são ótimas opções para você e seus amigos cozinharem em meios de bebidas e fofocas.

Lavabo

Dê atenção especial aos banheiros ou lavabos, pois eles serão bastante frequentados durante o encontro. Lembre-se de guardar os objetos pessoais que não queira deixar a vista e deixar à mão toalhas e papel higiênico extras. Aromatizador e sabonete também são pontos importantes no local.

Papel higiênico e toalhinhas extras são essenciais para receber bem Foto: Pinterest/aegisfilmsales

Composição do espaço

A decoração não precisa ser muito formal. No caso de um jantar à americana, invista em arranjos de flores e outros objetos decorativos pela casa para dar mais personalidade ao local. Já se for à francesa, é possível escolher: toalhas de mesas são mais fáceis de limpar e deixam o convidado bem à vontade. Porém, jogos americanos são mais flexíveis, uma vez que podem ser levados para outros lugares que não a mesa de jantar: mesinhas de centro ou até bancos mais altos.

“Itens como espelhos, esculturas e placas temáticas arrematam a composição e definem uma atmosfera divertida, ideal para os momentos de confraternização”, diz Giseli. Uma dica é aproveitar os utensílios também como itens decorativos, por isso, investa em peças com visual interessante. Medidores, saca-rolhas, facas, pilão, tábua de corte ajudam a compor o visual.

Detalhes

Arremate tudo com um bom aromatizador, apoio para copos e guardanapos espalhados pela sala e almofadas para deixar a casa ainda mais aconchegante. Escolha uma boa trilha sonora para acompanhar a festa e aproveite.