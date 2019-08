Festa na casa da vovó

Toda a marcenaria foi pensada em madeira pinus, para deixar o ambiente mais claro e jovem. Posicionada no alto, a estante com nichos traz, além de objetos, plantas como samambaias Foto: Estúdio Marlon Gama

Uma sala moderna para a vovó se divertir com seus netinhos. Esta é a proposta do arquiteto Marlon Gama para nossa leitora que pretende repaginar sua sala por completo. E você, tem dúvidas de como decorar sua casa? Escreva para meuprojetonocasa@estadao.com.

Em tecido mais escuro e resistente, o sofá do estar Foto: Estúdio Marlon Gama

PERGUNTA

Tenho o sonho de ter uma sala moderna, agradável e confortável. Se vocês pudessem me dar uma mãozinha para conseguir este ambiente tão sonhado, sem muito custo financeiro, eu agradeceria de coração. Minha sala tem um pé-direito de 2,7 m e uma porta na sacada com 3, 7 m. Pretendo trocar os estofados, as luminárias e também o aparador da sala por uma estante com nichos. Tenho seis netos de 2 a 10 anos e quando reúno todos é uma benção! Espero ter minha carta respondida.

Lourdes R. Silva Antunes

São Bernardo do Campo - São Paulo

Arquiteto Marlon Gama Foto: Saulo Kaynuma

RESPOSTA

Oi, Dona Lourdes! Antes de entrar na sua casa gostaria de me apresentar: sou Marlon Gama, arquiteto. Ficamos, todos no escritório, encantados com a proposta da sua sala cheia de vida. Nosso ponto de partida foi priorizar o espaço comum, para que ele pudesse ser usado tanto pelos seus netos, quanto pela senhora no seu dia a dia. Para dar uma cara mais moderna, pensamos num piso vinílico claro. Zero obra e pode ser assentado em um dia, o que tornará todo o ambiente mais claro. Também invertemos as posições dos móveis para melhor acomodar o sofá e ainda liberar espaço para mais cadeiras. Para elas, pensamos de madeira e palhinha. Para o sofá, pensamos em tecido impermeável, liso no assento e estampado no encosto. Nas almofadas, a senhora pode brincar, com estampados e lisos, em tons próximos do verde. Para abrigar o máximo de pessoas, pensamos em uma mesa com 1,5 m de diâmetro, com tampo de laminado plástico para facilitar a limpeza. Ela deve comportar no mínimo seis pessoas. Se forem crianças, ainda mais. Pensando nos seus netos, posicionamos prateleiras acima do sofá, porque sabemos que crianças costumam escalar móveis e adoram usar os nichos como escada. Portanto, segurança em primeiro lugar.