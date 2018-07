Feminino singular

Mulheres são cantadas à exaustão na música. De Tom Jobim a John Lennon, não faltam exemplos de como elas podem se traduzir em poesia. Tal fenômeno também ocorre, guardadas as devidas proporções, no design de mobiliário. É o caso de assentos pinçados pelo Casa& em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, em que se observa fácil, fácil, gostosas citações femininas. "Há uma correlação entre a linguagem concernente à cadeira e a que se refere ao corpo humano", lembra a curadora e jornalista especializada em design Adélia Borges. "Cadeiras têm pernas, pés, costas, articulações. Podem ter braços e também coluna." Como há mulheres de diferentes tipos, dá para entender por que algumas cadeiras evocam certa feminilidade de diferentes formas. Isso significa que se encontram desde modelos lânguidos e longilíneos até mais portentosos e robustos. A presença de curvas - uma convenção - é ponto em comum na maioria dos casos. Espécie de masterpiece do italiano Gaetano Pesce, a poltrona Donna radicaliza as formas arredondadas para compor uma espécie de trono pós-moderno de espuma de poliuretano e tecido elástico. Pode-se enxergar na bola presa ao pé tanto a ideia da maternidade quanto a de símbolo de aprisionamento. Tudo a ver com a atmosfera de 1969, ano em que foi criada, tempo importante para a luta do feminismo. "Tento comunicar sentimentos de surpresa, descoberta, otimismo, estímulo, sensualidade, generosidade, alegria e feminilidade", já disse o designer. Sensações parecidas manifestam-se ao deparar com a cadeira Leda (1935/37), de Salvador Dalí, criada em Paris a partir de uma pareceria entre o autor e o francês Jean-Michel Frank. A arte surrealista está na forma escorrida de três pernas, com direito a sapatos nos pés, reproduzida da obra Femme à la Tête Rose. Arte, também, foi feita pelo designer italiano Fabio Novembre - não no senso estrito da palavra, mas no usado quando se faz traquinagem. Sua Her Chair parte da icônica cadeira Panton para revisitar a nudez do Jardim do Éden e incorporar ao original um corpo fetichista. O resultado é de gosto duvidoso. Imaginário cor-de-rosa Não há dúvidas, porém, da delicadeza com que outros profissionais trataram - e tratam - o assunto. Exemplo é o arquiteto e fotógrafo italiano Carlo Mollino ou o designer sueco Bruno Mathsson, que conceberam peças de elegante proporção. E também Philippe Starck, que vira-e-mexe bebe da fonte do imaginário cor-de-rosa. Repleta de arabescos, a recente e metálica Miss Lacy parece denotar um gosto atual pela estética neobarroca. O venezuelano radicado no Brasil Pedro Useche também exaltou o feminino na cadeira Mulher, de 1989, mas meio por acaso. "O resultado estético veio primeiro e só depois o nome", comenta ele a respeito do móvel de aço com madeira torneada no encosto, que lembra pequenos seios. O arredondado na Donna, de Gaetano Pesce, produzida pela B&B Itália e vendida pela Atrium Até na nomenclatura as peças mencionam o feminino ou personagens em particular. O italiano Joe Colombo homenageou sua mulher ao batizar uma poltrona futurista, de 1963, com o nome de Elda. O brasileiro Sergio Rodrigues fez o mesmo, só que se baseou num apelido - até hoje ele chama a mulher, Vera Beatriz, de "esquilinha". Daí veio a corruptela Kilin para identificar a poltrona projetada em 1973 com couro e madeira, de visual mais leve do que, por exemplo, a conhecida Mole. "Gostei tanto que não pude dar outro nome", explica. Mas, em meio a tantos homens do design, o que têm a falar as profissionais desse segmento? "Minhas peças precisam ter beleza, funcionalidade e algo mais: um elemento lúdico, um diferencial que as torne especiais", sintetiza Etel Carmona. Em sua cadeira Astania, por exemplo, a possibilidade do uso da cor, por si só, pode trazer um toque mais suave, na opinião da designer. Já para Claudia Moreira Salles, autora da cadeira Siri, existem estereótipos de feminilidade que podem ser aplicados a qualquer objeto. "Mas isso não o torna necessariamente feminino", diz. Seja como for, ninguém pode negar que criações como as destacadas aqui expressem uma sensibilidade que parece ir muito além do lugar-comum.