Feiras que misturam arte e design crescem em SP; veja a agenda

Mercado Buenos Aires ocorre na praça homônima do bairro Higienópolis Foto: Divulgação

Feira em São Paulo não é só de frutas e legumes: São Paulo recebe todo mês várias opções de feiras de arte e design. Com a promessa de um ambiente agradável, comidas gostosas, música e peças de decoração a preços acessíveis, as feiras de design movimentam expositores de vários estados e, em alguns casos, de outros países.

Hugo Sigaud, curador do Pátio Design, evento mensal na Oscar Freire, acredita que a procura deste tipo de evento se deve à carência de espaços do tipo na cidade. “Em São Paulo acontece de tudo, mas era muito fechado, muito privativo. As pessoas querem se sentir seguras e curtir o espaço aberto, se relacionar, trocar ideias.”

Com um ano de experiência, o Pátio Design acontece no espaço Unibes Cultural com a proposta de resgatar o espaço e promover a economia local. Para Sigaud, o diferencial está na acessibilidade do produto. “Acho que o grande determinante em um lugar que as pessoas querem curtir o dia é ter um bom produto, com cara diferente, uma boa ideia por trás, produção coerente e consciente. Mas nada se justifica se não tiver um preço bacana.”

O local e a data do Mercado Itinerante variam a cada edição; na foto, garrafas da Vértice Casa Foto: Dereck Fernandes/Divulgação

Cristiane Rosenbaum, curadora da Feira Rosenbaum, afirma que outro aspecto importante para o movimento dessas feiras é a oportunidade de o consumidor conhecer o designer. Ali, os expositores são os próprios criadores e podem explicar ao público todo o processo de produção. Com uma média de quatro a cinco edições por ano, um dos objetivos da feira é sempre integrar o trabalho social ao design. “Temos temos foco no social. Na edição passada, a gente teve comida feita pelo pessoal do Migraflix, que trabalha com refugiados e imigrantes do mundo inteiro.”

Sem endereço fixo, como o próprio nome diz, o Mercado Itinerante costuma ter uma média de 24 expositores. Para o curador, Cláudio Magalhães, a busca pelo mercado está no frescor dos pequenos e independentes designers. “Nós sempre pesquisamos e convidamos, mas também tem acontecido uma procura dos designers.”

Conjunto de vasos Cúmplice, torneados em cerejeira e ipê, da Marla Rabelo, expositora da Feira Rosenbaum Foto: Divulgação

Em Higienópolis, o Parque Buenos Aires recebe todo domingo o Mercado Buenos Artes. Com a curadoria de Mari Pini, o mercado coloca três critérios fundamentais para todos os expositores: ser designer, trabalhar com sustentabilidade e ser o autor das obras que estiver vendendo. “A ideia é uma forma de expor em que os conceitos sejam consolidados. Tem que haver uma relação de coerência entre o que a gente está falando e o que a gente faz. Essa é uma forma de espalhar o conceito em outros parques”, diz Mari.

Para todos os curadores, o principal diferencial desses eventos, em comparação aos shoppings e grandes lojas, é a possibilidade de o cliente conversar com o designer e entender melhor o processo de produção e história do objeto. “Não interessa só vender a cerâmica, tem que ter uma história legal. O público quer algo bacana. Ali ele conversa com o artista, vê o processo de fabricação. É isso que muda. Você conversa com a pessoa, sabe da história”, explica Cristiane.

Serviço:

Feira Rosenbaum

Onde: Rua Cristiano Viana, 224, Cerqueira César, na zona oeste

Quando: 2 a 11 de dezembro

Horário: das 11h às 20h

Entrada gratuita

Mercado Itinerante

Para confirmar a próxima data: instagram.com/itinerantemercado

Mercado Buenos Artes

Onde: Parque Buenos Aires (Av. Angélica, s/nº, Higienópolis, na zona oeste)

Quando: aos domingos

Horário: 10h às 18h

Entrada gratuita

Pátio Design

Onde: terraço da Unibes Cultural (Rua Oscar Freire, 2500, Sumaré, na zona oeste).

Quando: 3 de dezembro

Horário: 12h às 20h

Edição temática de Natal

Entrada gratuita