Feiras de novidades

A agenda de decoração e design desta semana, em São Paulo, vai atrair lojistas de todo o País: de 15 a 19, serão realizadas as feiras Paralela Gift e a Craft + Design. Na Craft, que tem por endereço o Centro Fecomércio de Eventos, serão 125 expositores, caso de Cynthia Gavião, Svenja Kalteich e Design Possível, com trabalhos de vidro, madeira certificada e fibras naturais. Outros nomes de prestígio (Pedro Useche, Pedro Petry e Renato Imbroisi, por exemplo) vão marcar presença na 12ª edição da Paralela Gift, aberta no Complexo Ohtake Cultural: entre os 90 participantes, 30 fazem sua estréia, a exemplo de artesãos que vêm à metrópole mostrar o trabalho diferenciado no manejo responsável de materiais naturais. O foco das feiras é o design em seu leque de opções para vestir a casa, mas elas também abrem espaço para a arte de joalheiros e estilistas. Depois, basta ao consumidor aguardar a (rápida) passagem do tempo para ver as melhores peças à venda, no mercado.