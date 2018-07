Feira traz novas flores

Pelo 33.º ano consecutivo, a Expoflora, feira de flores e plantas ornamentais, celebra a chegada da primavera na cidade de Holambra (SP). Em 250 mil m², 2 mil variedades de 200 diferentes espécies de flores e plantas estão expostas para mostrar as tendências e novidades do setor, como os minilírios Orange Cocotte e a orquídea Denphal (foto).

Quem passar por lá, além de conferir a exposição, pode fazer um tour pelos principais pontos da cidade, incluindo um campo de plantação de flores, visitar a 10.ª mostra de paisagismo e jardinagem do evento, com 28 ambientes criados por profissionais, e presenciar a tradicional chuva de pétalas de rosas, que acontece todos os dias no meio da tarde.

Quem se encantar com alguma das plantas pode levá-la para casa, já que todas estão à venda, inclusive as novidades, no Shopping das Flores, com preços que variam de R$ 2,25 a R$ 1.120 – bonsais são os mais caros.

Serviço

Até o dia 28, de sexta a domingo, das 9h às 19h, em Holambra (Rod. Campinas-Mogi Mirim, saída 140). Ingressos: R$ 34.