Faça a cama

O segredo para uma cama atraente é contrapor texturas e criar diversas camadas. Por isso, invita em sobreposições de travesseiros e almofadas Foto: GUSTAVO BRACALENTI

Quem boa cama fizer nela se deitará. Já valiosa em circunstâncias normais, a máxima é especialmente válida durante o período de quarentena, que tem exigido de todos nós boas horas de sono, além de doses extras de equilíbrio. Embora desfrutar de uma cama de hotel acolhedora e convidativa pareça, nos dias de hoje, uma possibilidade distante, reproduzir a mesma sensação no conforto de seu quarto não é uma missão impossível. Depende de bons materiais, dedicação e, claro, alguns truques.

Tudo começa por seu colchão. Se ele não estiver de acordo com o seu biotipo ou estiver danificado pela ação do tempo, mesmo que siga à risca todas as regras de arrumação, jamais alcançará o resultado desejado. Portanto, verifique a validade da peça e, caso decida comprar um novo, procure adquirir o modelo mais adequado. Mais firme ou mais macio. De espuma, mola ou caixa ortopédica. Experimente e dê preferência ao modelo que melhor se adapta a você.

É fundamental também contar com bons travesseiros. O modelo ideal deve se encaixar direito entre o pescoço e o ombro e sustentar a cabeça, sem deformar, tanto para quem dorme de lado como de costas. Em geral, a duração da peça gira em torno de dois anos, mas o período depende do modelo. Os de poliéster duram menos do que os de látex. Fique atento ao prazo de validade do seu.

De posse destes componentes básicos, para atingir a performance digna de uma cama de hotel, a primeira dica é investir em roupas de cama de boa qualidade. Segundo a gerente de visual merchandising da Casa Moysés, (www.mmartin.com.br), Ana Reis, produtos à base de fibras como o algodão e o linho são os mais indicados: são frescos, agradáveis ao toque e absorvem a umidade.

Para produzir efeito, tenha em mente que será necessário contar com ao menos um jogo completo, composto por um lençol de baixo, um lençol de cima, um porta-travesseiros, um edredom, uma colcha, além de fronhas em número suficiente para travesseiros e almofadas. Para saber como, confira a galeria abaixo: