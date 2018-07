Exposição de orquídeas reúne 1.000 plantas em São Paulo

Flores da espécie Cattleya, como a da variedade bicolor 'Alto da Serra', estarão na 94ª Exposição de Orquídeas da Associação Orquidófila de São Paulo (Aosp), de sexta-feira (18/3) a domingo (20/3), no bairro da Liberdade Foto: Divulgação

Cerca de mil plantas de coleção estarão na 94ª Exposição de Orquídeas da Associação Orquidófila de São Paulo (Aosp), de sexta-feira (18/3) a domingo (20/3). Sempre concorrido, o evento deve receber em torno de 35 mil visitantes.

Entre os destaques desta edição, que será realizada em seu endereço tradicional, no bairro da Liberdade, estão as Miltonias brasileiras – espécie com flores duradouras e brilhantes, com grande variedade de cores – e as Cattleyas.

Publique fotos de suas orquídeas no Instagram com a hashtag #casaestadao

Durante o evento, com entrada livre, haverá cursos gratuitos sobre cultivo – todos os dias, às 10h, 14h e 16h – e venda de mudas e plantas adultas floridas, além de insumos.

A exposição é realizada em dois andares do prédio da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e Assistência Social, na Rua São Joaquim, 381, na Liberdade. No primeiro piso ficam as plantas à venda – impossível passar pela região nos dias da exposição e não ver pessoas carregando orquídeas, que custam a partir de R$ 10. No segundo piso, estão as plantas raras, que pertencem a colecionadores.

A visita pode ser feita das 9 às 19 horas. Mais informações pelo telefone (11) 3207-5703 e pelo site www.aosp.com.br.