Executiva anuncia as novidades da Kartell para o Salão do Móvel

Cara, um dos lançamentos previstos, traz o conceito 'menos é mais' e foge à regra de poltronas grandes Foto: KATELL

Com cinco lojas oficiais no Brasil, a Kartell é a principal marca de design italiano em atividade no País, reinando soberana no setor dos móveis de plástico. Seus lançamentos durante o Salão do Móvel de Milão estão entre os mais aguardados. Lorenza Luti, diretora de marketing da empresa, recebeu o Casa esta semana em Milão para comentar as novidades da próxima edição do Salão do Móvel, em abril.

Executiva Lorenza Luti da Kartell comentou as novidades da marca no próximo Salão do Móvel de Milão Foto: KATELL

A cada edição do Salão, a Kartell elege um tema que funciona como fio condutor de toda coleção. Já decidiram qual será o deste ano

Sério, serei absolutamente sincera: ainda não nos decidimos (risos). Esse é um assunto que tratamos com a maior seriedade porque acaba por se converter quase em um manifesto da nossa empresa. O que posso te adiantar é que vamos falar de estilos de vida. Ou de como nossos móveis conseguem se adaptar aos mais diversos ambientes. Também pretendemos dar uma atenção extra a dois setores da nossa produção que vêm ganhando cada vez mais espaço na nossa agenda: o de iluminação decorativa e o de utilitários domésticos.

A pesquisa tecnológica em torno do plástico tem direcionado, ao longo dos anos, toda a produção da Kartell. Depois de tantas inovações, qual será a próxima fronteira a ser transposta?

Sim, de fato, a inovação é um elemento determinante na nossa história. Depois de décadas, nas quais a cor, apesar de sua cartela limitada, era o elemento chave de nossas coleções, a partir do início deste século, a transparência, associada ou não a ela, se tornou o motor propulsor. Hoje, acredito, nossa produção caminha em direção a uma maior variedade de texturas que produzam novas sensações de toque, para além do liso. E, ainda, a um olhar renovado sobre a cor.

Veneza, poltrona de Philippe Starck, é uma homenagem à cidade e ao hitórico bar Harry's Foto: KATELL

Poderia antecipar alguns dos lançamentos?

Sim, claro. Comecemos pela Matrix Chair, projetada por Tokujin Yoshioka com sua superfície 3D que dá à cadeira um visual hi-tech. Já de Philippe Starck vamos apresentar nada menos que três novos móveis: Veneza, uma poltrona baixa, de estilo discreto. Outro projeto dele, a Catwalk é dedicada ao mundo da alta moda e indicada para uso interno e externo. Por fim, Cara é a pura expressão do conceito de 'menos é mais'. Ela é a demonstração prática de quanto menor for, melhor poderá ser.