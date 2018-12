Estampa tropical na decoração: confira 7 ideias que são a cara do verão

A varanda com a cara do verão é assinada pela arquiteta Natalia Veronezi, o designer de interiores Marlon Branco e a paisagista Rayna Lira. Além do papel de parede verde, do jogo americano em formato de folhas, em conjunto com os copos em formato de abacaxi, e das almofadas tropicais, o ambiente tem uma pegada alegre e colorida. Foto: Fernanda Beauchamps

Ah, o verão… Sol, praia e muito colorido. Explorar as cores das frutas, flores e folhagens é a melhor pedida para deixar a sua casa com a cara da estação. A investida pode se dar com almofadas, quadros, papéis de paredes ou até mesmo pequenos objetos espalhados pelo ambiente. E qualquer estampa de natureza pode fazer parte do estilo: folhas, tucanos, abacaxis e até mesmo flamingos. As cores alegres das estampas criam uma atmosfera viva e aconchegante para a casa, além da combinação com as cores claras para que haja harmonização na casa.

Confira a seleção de ideias com a pegada tropical que separamos: