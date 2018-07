Espanha instiga e se põe na mira

.

Texto e produção de Marcelo Lima

Fotos de divulgação

OBJ é o nome do estúdio de criação dirigido por Javier Taberner Gómez-Ferrer e Nacho Poveda Lorenzo, em Valência, Espanha. Para eles, o design é, antes de mais nada, um bem social. Entre suas criações, objetos simples, práticos, essenciais. Mas nem por isso menos instigantes. Caso, por exemplo, da Sábado e da Domingo, mesas com tampos de cortiça e concreto e nas quais, sem maiores pirotecnias, a grande sacada foi simplesmente deslocar duas matérias-primas de seus contextos originais de uso.

Uma objetividade também expressa pelo espanhol Oscar Diaz, que mantém escritório em Londres e acaba de conceber a Perfil, uma arandela negra, na qual o fio que vai da tomada à fonte luminosa não fica oculto – ao contrário, se torna o principal componente do objeto. Há ainda, de Clara del Portillo e Alex Selma, do estúdio Yonoh, a Clod, cadeira de madeira e corda que faz da simplicidade sua expressão estética.

Celebrado na última edição do London Design Festival, realizado em setembro, o boom do design espanhol é algo recente. A vinculação do país com a cultura do projeto, porém, vem de longa data. Afinal, estão lá Gaudi e sua obra-prima, a Catedral da Sagrada Família, além do celebrado pavilhão Mies van der Rohe, construído para a exposição de 1929 e que, à parte sua arquitetura, apresentou ao mundo a hoje clássica poltrona Barcelona.

Em paralelo com a acelerada industrialização do país, o design só se reencontrou mesmo com a Espanha na década de 70, com a fundação do Centro de Design de Barcelona, que viu nascer, entre outros, o talento de Javier Mariscal. O desenho gráfico, por sua vez, ganhou impulso a partir de 1992, com a Olimpíada de Barcelona e a expansão dos bancos e das empresas de telecomunicações, ao mesmo tempo que na moda, os espanhóis passam a ganhar o mundo graças às grandes redes de roupas, como a Zara.

VOCABULÁRIO UNIVERSAL

Sem perder tempo, o governo espanhol procurou capitalizar o atual momento criativo por meio da DDI, agência estatal para o desenvolvimento do design e inovação, e do Instituto Espanhol de Comércio e Exportação (Icex), ambos encarregadas de impulsionar a produção de mobiliário no país e, não por acaso, promotores de Eyes On Spanish Design, exposição que reuniu nove estúdios de criação em Londres – sob a curadoria de Javier Abio.

"No contexto internacional, nosso design só decolou mesmo nos últimos 10 anos e 2009 fecha esta década. Assim, simbolicamente, optei por reunir nove estúdios. Espanhóis em sua essência, mas que procuram falar um vocabulário universal", explica Abio.

Comuns a todos os trabalhos, porém, é a ampla utilização de materiais tradicionais e ambientalmente responsáveis; o contraste na escolha das matérias-primas, além da primazia de formas muito simples, mas bastante gráficas. Caso da Grafite, cadeira de Diego Ramos Carrascosa, produto da experimentação do designer com vários materiais, que foi premiada pela revista inglesa Blueprint como um dos melhores produtos da mostra.

Uma trajetória de sucesso já experimentada também por outra das cadeiras em exposição: a Number 7, de Tomás Alonso, fabricada com técnicas tradicionais de moldagem da madeira (a vapor), tendo na lendária Thonet sua inspiração, foi premiada na última edição da Promosedia, a feira internacional das cadeiras na Itália, em abril.

O confronto entre formas elaboradas, em geral obtidas digitalmente, com matérias-primas e técnicas de fabricação tradicionais é também tema recorrente na nova safra de designers. Aparece, por exemplo, nas criações do estúdio Apparatu, de Xavier Mañosa e Masaya Design, dupla especializada em desenhos digitais, que, transpostos para o mundo real, dão origem a objetos híbridos, como o Scotch Club, pendente de cerâmica com 75 faces, que, em conjunto, permitem ao usuário direcionar a luz produzida.

Também de autoria do estúdio, o banco Fractual é talvez o mais emblemático entre os projetos selecionados por Abio. Com base de concreto, que se encaixa à parte superior – igualmente facetada, mas moldada em espuma – é a síntese de um processo criativo que investe no viável, mas não abre mão do inesperado. Aqui, expresso na convivência – possível – entre o concreto e a espuma.

FOTOS | 1. Detalhe de estande montado com tiras elásticas 2. Do estúdio Apparatu, de Xavier Mañosa, o banco Fractual, de concreto e espuma 3. De Diego Ramos Carrascosa, a premiada cadeira Grafite 4. Mesas com tampo de concreto, do estúdio OBJ, de Javier Taberner Gómez-Ferrer e Nacho Poveda Lorenzo 5. Do estúdio Apparatu, os pendentes Scotch Club, de cerâmica com interior dourado 6. A cadeira Clod, de madeira com encosto de corda trançada, criação do estúdio Noow 7. De Guillem Ferran, o lustre Diamante, com cúpula de alabastro 8. De Diego Ramos Carrascosa, o vaso 20X1, de cerâmica: dividido em seis partes, pode ter 20 combinações de cores 9. Cadeira Nº 7, de Tomás Alonso, que tem a clássica Thonet como inspiração