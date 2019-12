Escritório doméstico

Não adianta nada ter um home office em casa e trabalhar de pijama no sofá. Monte seu espaço, e procure permanecer fiel a ele. Seja qual for a área destinada ao trabalho, ainda que seja no seu quarto, ela deve ser específica, e contar com todos os móveis e utensílios necessários para o trabalho

Foto: Escritório Andrade & Mello Arquitetura