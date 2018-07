A inovação nos banheiros e lavabos

Inspiração escultórica é pano de fundo das coleções da Antonio Lupi; linhas bem definidas dão personalidade à marca Foto: Antonio Lupi

Conclamado a desempenhar um papel decisivo nos banheiros e lavabos, o desenho de louças, metais e equipamentos sanitários está em transformação. Há 67 anos no mercado, a italiana Antonio Lupi, líder internacional no segmento, sabe disso. “Perseguimos a inovação em todos os detalhes, mesmo nos aparentemente escondidos”, afirma o diretor de negócios da marca, Jonathan Lupi, nesta entrevista exclusiva ao Casa, por e-mail, da Itália.

O banheiro se tornou um local de relaxamento. Isso tem influenciado o desenho dos produtos Antonio Lupi?

Sem dúvida esperamos muito mais da área do banho hoje. Neste sentido, me agrada saber que meu avô e fundador da empresa foi pioneiro em reintroduzir na Itália, após a Segunda Guerra, a ideia da sala de banho como um ambiente integrado em habitações privadas. Hoje, o espaço passou a ser concebido como um local de relaxamento e, em certo sentido, de isolamento. Condicionantes que colocam a clareza das linhas e a facilidade do manuseio dos aparelhos como prioridades dos nossos produtos.

Dois fatores são associados aos produtos Antonio Lupi: a qualidade e o componente escultórico. Qual o peso de cada um deles?

Acredito que a exata combinação desses dois aspectos acabou nos conduzindo ao que temos de melhor, ou seja, a profunda preocupação com cada detalhe do projeto. Sem dúvida, a busca pela excelência global contribuiu para que nos posicionássemos entre as 100 melhores empresas italianas da atualidade.

Projetos levam em conta a máxima de transformar o banheiro em um local de conforto e meditação Foto: Antonio Lupi

Do ponto de vista funcional, mas também estético, o que você acredita que os consumidores esperam hoje de um equipamento sanitário?

Penso que, cada vez mais, vamos voltar nossos olhos para produtos que sejam diferentes, mas, ao mesmo tempo, úteis, duráveis e fáceis de limpar. Ao menos em peças direcionadas para jovens adultos. Nos dias de hoje, todas as empresas procuram, de alguma maneira, se diferenciar, e nós não fugimos dessa regra. Queremos, sim, que nossos produtos sejam reconhecidos pelo que eles são por fora. Mas, igualmente, pelo que trazem por dentro.