Entre o industrial e o artesanato

Nina Masso, designer e fundadora da Santa&Cole apresenta uma das criações da marca Foto: Santa&Cole

Santa & Cole é uma editora de design catalã, pequena e global, interessada em oferecer ao mercado produtos bem projetados, sejam eles móveis domésticos, mobiliário urbano ou luminárias. Operando em 70 países, ela chega agora ao Brasil para compor a linha da FAS Iluminação. "Embora nossa gama de produtos seja vasta, todos eles partilham uma filosofia comum: não acumular, mas, sim, selecionar. Não se deliciar com a quantidade, mas, sim, com a qualidade", como afirmou a fundadora da marca, Nina Masso, nesta entrevista ao Casa.

Mais do que um fabricante de luminárias, a Santa & Cole se coloca como uma editora de design. O que isso significa?

Para nós, o trabalho de edição significa dar a oportunidade a um autor de mostrar seu objeto ao mundo. O editor é humilde, a importância vai para o produto e seu criador. Estamos sempre em busca de objetos capazes de contar histórias, que possam figurar em nosso catálogo por anos. Quando um objeto é escolhido, ele passa de anônimo a conhecido, esse é o nosso trabalho. Muitos de nossos produtos foram desenhados há anos, mas ou não foram para o mercado ou passaram despercebidos. Outros, são fruto da descoberta de novos talentos que nos ajudaram a entender melhor a nossa função no mercado.

As luminárias Coke Bartrina, com altura regulável Foto: Santa&Cole

Como a luz aparece trabalhada nas luminárias da marca?

Nós gostamos do sol e da sua luz, especialmente ao amanhecer e ao anoitecer, quando essa luz se torna mágica e tudo parece mais bonito, até a pessoa que está na sua frente. Esse é o conceito que nos guia em nossas escolhas. Luz amigável, luz quente, capaz de tornar o nosso ambiente mais confortável. Como acontece, por exemplo, na The Cesta Family, que, hoje, por meio de uma bateria, pode ficar nos acompanhando em casa. Interessante notar que se trata de uma coleção projetada nos anos 60 mas que está passando, provavelmente, por seu momento mais bonito desde a sua criação.

Qual o peso da tecnologia e do artesanato nas criações de vocês?

A tecnologia nos ajuda a melhorar. Ponto. Assim a vemos, sem nenhum fascínio especial. Na verdade, somos um pouco nostálgicos em relação ao fim das lâmpadas incandescentes. Há algo melhor do que a luz de uma vela para tornar um ambiente mais amigável e relaxante? Ocorre que, comumente, fontes de luz são substituídas por novas tecnologias e temos de aprender a lidar com elas. Nos últimos tempos, o mundo da iluminação deu um grande passo com a incorporação do LED. No início, para nós foi um desafio, ficamos assustados com sua frieza. Quanto ao artesanato, a maioria de nossos produtos utiliza processos manuais e, nesse sentido, estamos sempre atentos para dar o reconhecimento que ele merece.