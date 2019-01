Entre o Brasil e a Suíça: conheça o designer Christoph Jenni

Poltrona e banqueta Sapo, para a Interio AG. Foto: Estúdio Christoph Jenni

A cadeira empilhável Appia, para a Maxdesign e, à direita, a poltrona Ayra, para a F.Way. Foto: Estúdio Christoph Jenni

Você já descreveu seu trabalho como uma síntese de suas vivências entre o Brasil e Suíça. O que ficou de cada uma delas?

Como eu passei meus primeiros quatorze anos de vida no Rio de Janeiro, convivendo com tudo que envolve o viver carioca, me sinto como tal. Penso que meu lado que reage instintivamente ficou sendo brasileiro e isso pode ser visto no modo que interpreto as formas em geral. Eu desenho de modo mais brasileiro, digamos mais para Niemeyer do que para Le Corbusier. Gosto do traço volumoso, sensual, menos rígido, menos sério. A parte suíça se refere mais à minha educação profissional. O que se pensa do suíço é bem preciso. Ele costuma ser super exato no que faz e creio que minha parte analítica vem desta formação.

​Baseado na sua experiência nos dois setores, o que fundamentalmente difere o móvel projetado para o ambiente residencial e para o corporativo?

Diria que nos últimos anos os dois setores se aproximaram muito, porém, algumas diferenças vão ficar para sempre. A maior delas é, sem dúvida, a intensidade de uso à qual o móvel corporativo é submetido. Disso derivam várias decisões de design que acabam por particularizar o móvel, tais como a escolha da estrutura, dos estofados, dos acabamentos em geral. Pensando em uma cadeira tipo espreguiçadeira, por exemplo, o desenho de um modelo residencial pode ser bem mais relaxado e informal do que um corporativo, que acaba sendo destinado mais a uma rápida soneca do que a um longo período de relaxamento. Em resumo, os dois mundos estão mais próximos, mas algumas particularidades ainda vão permanecer.

​Você atua como professor em Lucerna, na Suíça. Como vê a atividade acadêmica e o que ela tem acrescentado à sua atuação como designer?

Para mim é uma oportunidade de retribuir algo que eu também recebi. Espero poder compartilhar um pouco da minha experiência com os alunos. Além disso, me dá oportunidade de discutir com os jovens e de ver como eles pensam.