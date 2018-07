Entre e olhe para cima Natália Mazzoni - O Estado de S.Paulo















A parede alta com o traço de Giuliano Martinuzzo é a grande atração desta casa Vista ao entrar na casa, que tem pé-direito duplo em parte do living. Preto e cinza predominam na decoração Foto: Zeca Wittner/Estadão

Entrar nesta casa, na zona oeste de São Paulo, e não passar pelo menos alguns segundos olhando para cima é quase impossível. Isso por que a atração principal da construção, de 190 m², está no alto: um desenho que enfeita as paredes do pé-direito duplo da casa. Os proprietários, um jovem casal, queriam algo a mais do que apenas decorar os ambientes com seus móveis e objetos preferidos.

Giuliano Martinuzzo , artista plástico de 28 anos, tiveram certeza que seu tipo de arte seria perfeito para o novo imóvel. O primeiro passo para colocar a ideia em prática foi fazer uma reunião, mostrar a parede, trocar impressões. E o resultado acabou avançando para além da parede planejada inicialmente. O desenho leve e orgânico de Martinuzzo ganhou outros apoios, avançou por portas e escadas. Depois que conheceram o trabalho de , artista plástico de 28 anos, tiveram certeza que seu tipo de arte seria perfeito para o novo imóvel. O primeiro passo para colocar a ideia em prática foi fazer uma reunião, mostrar a parede, trocar impressões. E o resultado acabou avançando para além da parede planejada inicialmente. O desenho leve e orgânico de Martinuzzo ganhou outros apoios, avançou por portas e escadas.

"Enquanto ele trabalhava, a gente olhava o desenho aparecendo e queria algo maior. Fomos dando liberdade para ele trabalhar e o resultado ficou muito melhor do que a gente tinha imaginado na primeira conversa", conta Natália Higuchi, proprietária e arquiteta responsável pelo projeto do sobrado.

A empolgação com a ideia casou perfeitamente com o que o artista busca em seu trabalho. "A interação com o cliente é muito importante, mas o resultado, mesmo sendo sempre bastante parecido com os esboços feitos no papel, nunca é limitado à primeira ideia", explica. Ele faz os desenhos na parede, sem rascunhos, usando caneta de ponta porosa à base de água.

A obra de arte deu o tom para tudo o que veio depois. "A base da decoração é a combinação de preto e cinza, que aparecem no mobiliário da cozinha e no porcelanato que imita cimento queimado. Deixei as cores para os objetos menores, como a coleção de toy art e o néon vermelho", explica a arquiteta.

No térreo, os ambientes integrados complementam a atmosfera jovem e descontraída. A cozinha foi equipada com mesa grande para receber os amigos nos fins de semana. O bem iluminado imóvel, com paredes de vidro voltadas para a área externa, ainda tem escritório e churrasqueira; e, no segundo piso, três quartos. "Projetei a casa para passar a vida toda. Hoje ela está exatamente como eu queria", completa Natália.