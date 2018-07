Entrando em briga de foice

Uma parte da proposta foi ridicularizada como "receita para o fracasso", outra como "o tipo de lixo clichê que os arquitetos costumam fazer em jardins", mas o projeto, como um todo, foi comemorado como uma "grande idéia". Seja a favor ou contra a destruição do velho jardim murado de Hadspen House, em Somerset, e a abertura de um concurso para projetar um novo, todo mundo da jardinagem na Inglaterra parece ter uma opinião. O que mais se discutiu foi a decisão do proprietário de Hadspen, Niall Hobbhouse, de contratar a Foreign Office Architects (F.O.A.), escritório de arquitetura de vanguarda, que jamais projetou um jardim, para sugerir a estrutura do novo parque, à qual os competidores devem adequar suas propostas. E também é controversa sua iniciativa de abrir um site na web para quem quiser fazer seu comentário sobre o projeto e o concurso (www.thehadspenparabola.com). A resposta tem sido tão tempestuosa que o Museu da História do Jardim, em Londres, está com uma exposição em cartaz sobre a evolução do novo jardim Hadspen. O museu também cedeu lugar para um debate acalorado, no qual Hobbhouse defendeu seu plano diante deuma apaixonada platéia de amadores, paisagistas e arquitetos, incluindo sua mãe, a conhecida designer de jardins Penelope Hobbhouse. A causa da controvérsia é um terreno de 2.944 m² encravado no parque de 121 hectares de Hadspen House, que os Hobbhouses possuem desde 1775. Originalmente um quintal, foi transformado em jardim por Penelope há cerca de 40 anos. Ela escreveu um livro sobre essa mudança, The Country Gardener, e tornou o lugar público. O casal Sandra e Nori Pope, proprietários de um viveiro na Columbia Britânica, mudou-se para a Inglaterra no final dos anos 80 para tomar conta do jardim e lá expôs seus experimentos na criação e hibridização das plantas. "As pessoas voltavam, ano após ano, para ver as mudanças", diz Hobbhouse O jardim "morreu" quando eles se aposentaram. E Hobbhouse sentiu-se mal preparado para escolher o sucessor. Depois de ter herdado Hadspen de seus avós, em 1982, ele restaurou a propriedade e, fã da arquitetura experimental, quis uma proposta diferenciada para o espaço. A idéia foi abrir o concurso do qual qualquer um pudesse participar, não importando que nunca tivesse projetado um jardim. Hobbhouse, então, encomendou à F.O.A. - famosa pela proposta abstrata para a arquitetura, caso do iconoclástico Terminal Portuário de Yokohama, no Japão) - uma estrutura para o novo jardim. Os caminhos em ziguezague que a F.O.A. fez surgir, baseados em sua análise matemática da topografia e clima do terreno, irritaram os botânicos tradicionais, que despejaram sua indignação no site de Hadspen. Até Penelope, que se colocara à margem do furor, escreveu um e-mail para o filho criticando delicadamente o que chamou de ?intelectualização de uma proposta paisagística?. "Acho que você, Niall, perdeu muita coisa por não cavar, adubar e podar."