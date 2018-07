Ênfase nos contrastes

O living foi trabalhado com base em cores neutras em contraste com tons acentuados. A tinta das paredes é a acrílica fosca da Eucatex, na cor Cecal Noturno Foto: Zeca Wittner/Estadão

Originalmente, o living do arquiteto Marcelo Rosset não era branco. Mas, ainda assim, durante muito tempo ele conviveu bem com a tonalidade cinza-clara, tendendo para o lilás, que revestia suas paredes. Até que sentiu uma viva necessidade de ousar mais, de imprimir, enfim, a sua marca ao espaço. Primeira providência: alterar a cor da sala.

“O azul sempre me atraiu. O vejo como uma cor curinga. Diria que ele é uma espécie de jeans da decoração: vai bem com tudo. Ele tem uma presença forte, mas, ao mesmo tempo, funciona como um bom pano de fundo”, resume ele, que há poucos dias empreendeu a pintura de sua sala e se diz plenamente satisfeito. “Minha atual sala me revigora, me deixa pronto para enfrentar a agitação diária”, afirma.