Empresas apresentam novidades em porcelanatos

Linha Malla Neon da Roca Cerâmica Foto: Roca Cerâmica

​Estilo metalizado

Com a linha Malla Neon, a Roca Cerâmica traz o efeito metalizado para o âmbito dos revestimentos. As peças de 30 cm x 30,6 cm, no formato hexagonal, apostam no brilho e na textura para renovar os ambientes. A inspiração veio dos espaços urbanos e a peça vai de encontro à tendência multicolorida que surgiu, primeiramente, nas passarelas internacionais, chegando, agora, à decoração.

Linha YASS!, da Portobello Shop Foto: Portobello Shop

Inspiração europeia

A Portobello Shop lançou a linha YASS!, da coleção Summer Mood. Os modelos são inspirados nos porcelanatos do terrazzo veneziano, feitos da mistura de fragmentos de mármores, cimento e cal. A peça pode ser usada em pisos, paredes e mobiliários, seja para ambientes internos ou externos.

Coleção Geographic, da Portinari Foto: Cerâmica Portinari

​Linhas e formatos

A coleção Geographic, da Portinari, traz destaque no movimento do design e veios brancos das peças. A linha é uma das 20 coleções desenvolvidas pela marca para a 37ª Feira Cersaie, especializada em cerâmicas, e realizada em Bolonha (Itália). Os produtos são telados para facilitar a aplicação nos ambientes, garantindo durabilidade e estilo. As opções vêm no formato de Chevron e pequenos filetes, de 100 cm x 100 cm ou 60 cm x 120 cm.