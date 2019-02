Em parceria, empresas lançam 'bancada invisível' para cozinha

Bancada invisível, primeiro produto fruto da sociedade entre Docol e Mekal. Foto: Rodrigo Arsego

A cozinha sempre foi objeto de interesse comum para duas empresas brasileiras, líderes em seus segmentos: a catarinense Docol, especializada na fabricação de torneiras, chuveiros e economizadores de água, e a paulistana Mekal, que atua no segmento de pias de aço inoxidável. E é pensando no ambiente, mas também em oferecer soluções mais completas para seus consumidores, que as duas marcas acabam de se unir, lançando um produto inédito: a bancada invisível. “Compartilhamos os mesmos princípios, sobretudo em relação à excelência do design. Por isso, nos próximos anos, pretendemos expandir ainda mais nossas atividades conjuntas”, como afirmou Guilherme Bertani, presidente da Docol, nesta entrevista ao Casa, em que comenta o novo produto e a recente parceria acordada entre as duas empresas.

Apesar das empresas do setor atuarem, em geral, em ambos os segmentos, a Docol até hoje só produzia metais. O que motivou a ampliação dos negócios para o setor de pias e cubas?

Nós temos investido em torneiras para cozinhas há alguns anos, sempre muito atentos ao ritmo intenso de transformações que o ambiente atravessa, em especial com o advento das cozinhas ditas ‘gourmet’. Para esses espaços, cada vez mais especializados, lançamos não um filtro, mas um purificador de água: uma torneira com ozônio que dispensa o uso de cloro para a limpeza de alimentos e reduz a quantidade de agrotóxicos nos vegetais. Com toda esta aproximação, naturalmente, acabamos nos interessando pelo ambiente como um todo e, em particular, pelo desenho da pia. Acreditamos que, se no passado as famílias se reuniam ao redor de um rádio, e, depois, de um aparelho de TV, com o avanço do mundo digital e dos celulares, que não exigem uma locação específica na casa, a cozinha vai retomar sua função de ponto de encontro da casa e, consequentemente, deve ser observada sob esse ponto de vista.

O que motivou a parceria com a Mekal?

Há cerca de dois anos começamos a conhecer o trabalho da marca. Certamente não entraríamos nesse segmento se não fosse com eles. É uma empresa que tem uma história muito parecida com a nossa e, por isso, vimos que fazia muito sentido trabalharmos em parceria. Trata-se de uma das poucas empresas de seu ramo que se preocupam em inovar e a realmente facilitar a vida de quem gosta de cozinhar. Nossa ideia é continuar propagando a marca. Na próxima Expo Revestir, em março, teremos lançamentos conjuntos de torneiras, chuveiros, pias e acessórios que acreditamos que vão surpreender o mercado.

Como funciona a bancada invisível?

Trata-se da combinação entre uma cuba multifuncional da Mekal e de um misturador telescópico Docol, que, quando não em uso, pode se tornar invisível, bastando que a bica seja abaixada e o tampo fechado. Dessa forma, a superfície pode assumir outras funções no espaço da cozinha, agilizando o preparo e o consumo das refeições.