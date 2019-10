Em mutação

O arquiteto e designer Lucas Recchia Foto: Victor Eleuterio

A ideia da transformação permeia as 11 mesas que compõem a coleção Morfa. Trabalho que marca a estreia do arquiteto Lucas Recchia como designer, apresentado, em meio a uma instalação conceitual, em um dos endereços mais ilustres da cidade, a galeria Firma Casa, da empresária Sônia Diniz. “Seja o processo de mutação sofrido pelo vidro reciclado, que um dia já foi garrafa. Seja o do vidro novo, que veio da areia”, explica Recchia, que diz ter encontrado na matéria vítrea a representação de sua identidade e, na Firma Casa, o ambiente propício para colocar suas ideias em prática. “Expor minha primeira coleção na Firma Casa foi fantástico no sentido de dispor de todo o amparo, força e credibilidade da casa. Mas, ao mesmo tempo, me impôs a enorme responsabilidade de fazer parte de um time que inclui designers como Fernando e Humberto Campana, além de alguns dos melhores estúdios do mundo”, conforme ele afirmou nesta entrevista ao Casa.

Mesa feita pelo designer Lucas Recchia para Firma Casa Foto: Victor Eleuterio

Como surgiu o convite da Firma Casa?

Eu tinha desenvolvido, por conta própria, um dos objetos da série. Era a primeira peça de design que eu havia feito na vida e sabia que a Firma Casa tinha um histórico de investir em novos profissionais. Marquei uma reunião com a proprietária da marca, Sônia Diniz, e ela encomendou uma coleção. Um trabalho, que foi feito, na verdade, a várias mãos. Contei com todo o conhecimento de mercado da equipe da Firma Casa, mas, ao mesmo tempo, de total liberdade de criação.

Mesa da coleção Morfa Foto: Victor Eleuterio

De onde vem a matéria prima e como se deu a produção das mesas?

Parte da matéria prima é importada, outra, nacional e reciclada. Meu objetivo era usar 100% de matéria prima reciclada, o que acabou acontecendo em uma das mesas da coleção, feita com três mil bolas de vidro reciclado e fundidas sob temperaturas superiores a 800°C, ao longo de mais de 72 horas. Levamos um ano para desenvolver as peças da coleção, dentro de um processo que mistura tecnologia e artesanato. Todas elas foram produzidas a partir de placas recortadas à mão, empilhadas e fundidas até se alcançar a espessura e a resistência necessárias, além do efeito líquido presente nas bordas.

Transparência e refração são propriedades inerentes ao vidro. Como elas foram trabalhadas?

O vidro é um elemento tradicionalmente empregado, na arquitetura e no design, para desaparecer, ser invisível. O movimento moderno trouxe as janelas em fita capazes de desaparecer na paisagem ou em meio ao concreto. Resolvi caminhar na direção oposta, ou seja, fazer do vidro algo visível, transformá-lo em protagonista. A transparência, no caso, varia de mesa para mesa. Já a refração as anima. É como se mesmo estáticas, a refração caminhasse conforme a luz incide sobre as peças.