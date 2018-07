Em meio ao agito

Móvel de Hugo França para a mostra Resgate da Natureza, no Museu da Casa Brasileira Foto: Divulgação

Um vasto território, que parte da Avenida Paulista, atravessa o bairro dos Jardins e desemboca no Shopping Cidade Jardim, promete ser invadido no próximo fim de semana por amantes do design de todas as latitudes. E, provavelmente, eles não terão do que se queixar.

Do design nacional jovem de Brunno Jahara, que apresenta suas criações na loja Poeira, passando pelo modernismo brasileiro da Passado Composto Século XX, até o design de caso com a moda, de Judith Pottecher, na Quaker Décor, existem opções para todos os gostos. E, convenhamos, alguns bons bolsos.

Ainda assim, a região é visita obrigatória. Mais não fosse para conferir Project Brazil, na Casa Eletrolux. Uma instalação onde cabos de cobre se ligam a obras de arte e móveis, sob inspiração direta dos famosos “gatos”, que abundam pela cidade. Tomara que funcione.