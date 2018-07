Em foco, os novos rumos do design

Com cerca de 200 eventos programados e visita estimada de 300 mil pessoas, o London Design Festival é, hoje, o único evento do setor em capaz de se equiparar à Semana do Design de Milão, isso, em termos de afluxo e variedade de opções ao alcance do público. Apesar de menos comercial - e mais dirigido à discussão de conceitos do que propriamente à afirmação de tendências e ao lançamento de novos produtos -, percorrer o circuito de exposições, galerias e showrooms londrinos, durante o mês de setembro, já se tornou um programa obrigatório para todos os interessados nos rumos da vanguarda internacional. Um roteiro que invariavelmente começa pela Trafalgar Square. A mais famosa das praças da cidade é, há dois anos, palco dos megaeventos imaginados por Tom Dixon - atualmente o nome em maior evidência no cenário britânico -, com o objetivo de envolver toda a cidade na grande festa do design. Nos mesmos moldes da edição anterior, quando distribuiu poltronas plásticas ao público, este ano Dixon lançou mão de luminárias Blow, em formato de lâmpada e equipada com leds, para atiçar o apetite dos design victims, que compareceram em massa ao local em busca de um exemplar do objeto. Centenas de peças avulsas, que após servirem de base para a construção de um enorme lustre, foram distribuídas aos presentes em dia e hora marcados. Ainda na categoria lustres, o prédio do Royal Festival Hall - sede oficial da semana do design - foi o local escolhido para abrigar a 6ª edição do Cristal Palace. Evento patrocinado pela Swarovski, que apresenta uma seleção de lustres inéditos criados pela fina flor do design internacional. Entre os atuais destaques, Mediterrâneo: um monumental objeto luminoso com movimento sincronizado e aparência de anêmona, do italiano Gaetano Pesce; além de Private Oca, a brasileiríssima criação dos irmãos Campana para a marca austríaca. "É o tipo de produto que agrada por aqui. Os ingleses consideram o design brasileiro exuberante em sua tropicalidade, mas nem por isso menos conceitual", afirma Simone Ricci, do Consulado Geral Britânico, em São Paulo. Com dimensões mais modestas, mas brilho comparável, o desenho do objeto luminoso foi tema de outra interessante exposição, desta vez na Aram Store, o atual templo do design londrino. Sob a coordenação do mestre inglês Ron Arad, New Moves apresentou 70 protótipos de luminárias em materiais alternativos - de componentes eletrônicos descartados a pedaços de bambu -, desenhadas pelos alunos do Royal College londrino, tendo como inspiração a Anglepoise , luminária de braços flexíveis criada por Anthony Dickens nos anos 30. Entre as propostas, No Angle, No pose, luminária de resina flexível do brasileiro Tiago da Fonseca Dentro do mesmo enfoque experimental - mas apresentando também o trabalho de profissionais consagrados -, a Trash Luxe, exposição em cartaz na loja de departamentos Liberty, teve como ponto de partida a idéia de se produzir beleza com material descartado. Como principais destaques, o caleidoscópico lustre criado por Stuart Haygarth, com centenas de lentes ópticas, e as cadeiras híbridas, obtidas por Karen Ryan pela junção de dois ou mais modelos, unificados por nova pintura. No extremo oposto de uma produção que faz do lixo objeto de inspiração, um design tratado como jóia rara - altamente desejado e pouco acessível - foi tema da Elevating Design, da Estabilished & Sons, uma das mais representativas marcas inglesas, responsável pela mais impactante mostra do circuito: uma monumental instalação, com pilares de 6 m de altura sobre os quais foram assentados os móveis ícones da empresa, produzidos em mármore de Carrara. Uma proposta ousada tanto em termos de execução, quanto conceituais.