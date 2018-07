Em família

Dante Tanio, de 35 anos, cresceu em meio às flores que sua família planta há 42 anos. Formado em administração de empresas, ele não pensava em se envolver no negócio, mas, há 10 anos, depois de passar um tempo morando fora do País, voltou para Atibaia, no interior do Estado, e percebeu que passar seus dias entre ranúnculos e lisiantos da fazenda de 13 hectares o faria feliz.

O carro-chefe do negócio é o lisianto, mas o cultivo de ranúnculos, umas das preferidas do administrador, que floresce entre agosto e outubro, vem ganhando mais espaço nos canteiros. “São mais ou menos 200 maços e 1.000 buquês de lisiantos colhidos todos os dias. Os ranúnculos já rendem 300 maços por dia”, conta.

Depois de colhidas, as flores são armazenadas na câmara fria do sítio, para serem levadas à feira de flores da Ceagesp nas terças e sextas-feiras, onde Dante se reveza com o pai para cuidar do box que ocupam, de número 148. Parte da produção é destinada a encomendas que vão para o Rio e Ceará, outra é direcionada para a cidade de Holambra. “A flor é um produto exigente, você precisa sempre olhar de perto para ter certeza que está tudo bem. Mas estar no sítio, para mim, é muito bom, é o lugar onde meu pai cresceu.”