É primavera na Paulista

Composição criada com base em flores do tipo orquídea Foto: Alisson Louback

A Japan House, a tradicional casa paulistana voltada para a difusão da cultura japonesa recebe, até o dia 04 de agosto, a exposição DO - A Caminho da Serenidade. Mostra que pretende desvendar a milenar arte japonesa de produção de arranjos florais, com base em princípios simbólicos e estéticos, baseados em três pontos fundamentais: o céu, a terra e a humanidade.

Dentro da filosofia DO, oriunda do Budismo, a prática pede perseverança, dedicação e disciplina para construir arranjos e composições harmônicas que reúnem ritmo, cor e linearidade. A vivificação da flor é interpretada como uma nova chance ao ramo que já foi cortado, enaltecendo a natureza. O espírito do Omotenashi, acolhimento, também aparece incorporado à arte, como o ato de colher a mais bela flor do jardim para ofertar a uma visita que chega em casa.

Confira alguns bons momentos da mostra:

Em parceria com a Associação de Ikebana do Brasil, a exposição busca disseminar a prática cotidiana desta arte, apresentando semanalmente ao público dez novos arranjos, totalizando 50 até o final exposição. Durante os séculos, a cultura absorveu diferentes influências que vão além dos tradicionais rituais.