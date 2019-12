É Natal na cidade

Um dos ambientes decorados para o projeto Sua Casa Neste Natal Foto: Fabio Zanzeri

Espírito natalino

Até o dia 6 de janeiro, a praça cultural do shopping Lar Center recebe o projeto Sua Casa Neste Natal, com propostas de decoração natalina para diversos ambientes da casa, como este elaborado pelos arquitetos Solange e Everton Fernandes. Aos domingos, o shopping recebe, das 8h às 13h, as suas oficinas de natal, elaboradas em parceria com a Associação de Agricultura Orgânica (AAO).

A engenheira ambiental Aline Matulja Foto: Loiro Cunha

Tchau, tchau peru

No domingo, 15, às 11h30, a chef de cozinha Natalia Luglio e a engenheira ambiental Aline Matulja darão uma aula de como cozinhar uma ceia com base 100% vegetal. Para participar, é necessário se inscrever pelo site www.sympla.com.br/ceia-circular_738735. O banquete ocorre durante a Feira na Rosembaum, no quinto andar da Unibes Cultural (Rua Oscar Freire, 2.500).

Parada das luzes do Fair&Sale Foto: Lúcia Oliveira

Luzes e mais luzes

Hoje, até às 20h, ocorre a feira Fair & Sale, na rua Normandia, em Moema, que mais uma vez está totalmente decorada para o Natal. O evento reúne oficinas, shows e mais de 60 expositores de diferentes segmentos, além de uma parada de luzes com efeitos especiais e personagens típicos do imaginário natalino. A visita é gratuita e pet friendly, mas é recomendável conferir a os horários das oficinais antes de sair no instagram @fairesale.