É na laje, mas com muita bossa

Nas mãos das arquitetas Lígia Meirelles e Júlia Maksoud, a laje ociosa deu lugar a uma sala de TV e um escritório, como queria o proprietário, um advogado que recebe visitas das duas filhas pequenas e de amigos. A fachada do imóvel, localizado no Morumbi, também foi alterada para se adequar ao estilo contemporâneo dos interiores. Resultado: após seis meses de obra, a casa de dois andares agora soma 324 m². No andar superior, assim como no térreo, o branco predomina nas paredes e nas portas da nova ala. Ali, o layout semelhante confere uniformidade ao escritório e à sala de TV, posicionados um de frente para o outro no corredor. Largas portas de correr vincadas, com puxadores cromados, marcam a entrada desses ambientes, mobiliados com aparadores de madeira laqueada e persianas de alumínio de 50 cm. No home theater, a espessura da persiana, a porta-balcão que leva à varanda e o lambri de madeira cumaru, que sobe do piso emoldurando a tela de plasma, resultam num interessante recurso visual. O home office é um pouco menor - parte da área foi usada como roupeiro. Contígua a ele, as arquitetas criaram uma minicopa, com frigobar embutido em um dos armários sob a bancada de mármore Carrara, que tem iluminação embutida. Efeito cênico Na extremidade do corredor entre os novos ambientes, a luz zenital, que reflete sobre os cactos e pedriscos no jardim de inverno, causa efeito cênico e aumenta a iluminação nessa área. O lado oposto do corredor dá acesso à ala íntima, com três suítes. Nessa ala, apenas o banheiro master sofreu mudança estrutural. Em vez do antigo piso de cerâmica, mármore branco especial (nacional, R$ 450 o m², na Athenée Mármores e Granitos). A bancada da pia ganhou gabinete de madeira laqueada de branco e a pequena janela deu lugar a um painel de vidro acima da nova banheira de casal. A iluminação tênue embutida atrás da parede espelhada garante o clima diferenciado até dentro do box revestido de pastilhas de vidro brancas (da linha lisa, cerca de R$ 35 o m², na Color Mix). "Espelho, vidro e branco são recursos para ampliar os espaços", explica Júlia, que usou os mesmos materiais nos outros banheiros. Com exceção do hall de entrada e das áreas molhadas, o piso nos dois pavimentos é de tacos de madeira cumaru (instalado com rodapé, com 7 cm x 42 cm, cerca de R$ 119 o m², na Assoalho Gasômetro) com aplicação de bonna, inclusive nos degraus da escada original, com guarda-corpo de inox. A paginação é quadrada no térreo e espinha-de-peixe no andar de cima. Totalmente renovada, a cozinha agora recebe a luz natural que atravessa duas amplas janelas instaladas na parede de pastilhas de vidro transparente (cerca de R$ 235 o m², na Vidrotil). Em seguimento à modernidade do projeto, a bancada da pia é de silestone branco Zeus e a madeira teca reveste a ilha central, que abriga o espaço de refeições rápidas para quatro pessoas, iluminado por minilâmpadas dicróicas. O porcelanato cinza no piso, em placas de 40 cm x 40 cm, parece cimento queimado e quebra a monotonia do branco, presente nas paredes de laminado branco canelado. Nas salas de jantar e de estar integradas, o teto foi rebaixado em 10 cm para abrigar a nova iluminação. A decoração mescla móveis de vidro e madeira com clássicos do design, como o par de poltronas Girafa roxas, de Harry Bertoia (de camurça sintética, R$ 3.150 cada, na Micasa), e as quatro Swan pretas, de Arne Jacobsen (no mesmo tecido e loja, R$ 2.420 cada). Mudança radical se deu na fachada. Portões e esquadrias surgem em alumínio com pintura eletrostática branca, enquanto o piso é de mosaico português branco e bege. Mas são as paredes que ostentam a solução mais inusitada: tijolos de barro cortados ao meio, assentados com junta seca sobre a alvenaria original. À esquerda e direita da entrada, eles foram pintados de branco e terracota, respectivamente. "Vista da rua, a casa parece uma grande caixa quadrada", diz Julia, que cobra cerca de R$ 60 o m² por um projeto desse porte.