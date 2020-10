É hora de turbinar seu home office

Relógio de parede Etna Foto: Etna

No início da pandemia, o home office teve de ser organizado às pressas. Para muitos, no entanto, ele deixou de ser uma solução temporária e se tornou permanente. Nem sempre é possível contar com um espaço específico para a instalação do escritório doméstico. Mas é sempre possível aprimorar seu funcionamento. Veja o que não pode faltar:

MESA

Escrivaninha Class, da L'Oeil Foto: L'Oeil

Antes da compra, tenha medidas precisas do espaço disponível para receber o móvel, considerando, se possível, algum recuo lateral. Não é recomendável posicioná-la em vãos muito justos. Depois, dê preferência a modelos retangulares. Eles são mais flexíveis, podendo ser posicionados no centro do ambiente, encostados a paredes e até embaixo de vãos. A madeira, como no modelo da foto, da L’Oeil, costuma ser o material mais indicado, embora existam opções de metal e até de plástico rígido.

CADEIRA

Cadeira anatômica Sittz Foto: Sittz

É um componente essencial na montagem do escritório doméstico, dela dependendo, inclusive, uma boa produtividade. É importante considerar que não existe uma cadeira ideal. O que existe são modelos mais ou menos ajustáveis. De qualquer forma, quanto maiores as possibilidades de ajuste, maiores as chances de adequá-lo ao biótipo de cada um e, consequentemente, a sensação de conforto. Na foto, modelo articulável da Sittz.

MÓVEIS DE APOIO

Carrinho com gaveta, da Novidário Foto: Novidário

À medida que o trabalho em casa avança, acumular papéis acaba sendo inevitável e o espaço sobre a mesa, insuficiente. Considere portanto a aquisição de móveis de apoio, como gaveteiros e estantes, de preferência leves e fáceis de deslocar, como o carrinho da Novidário.

ILUMINAÇÃO

Da Yamamura, plafond de sobrepor com LED integrado Foto: Yamamura

Usufrua ao máximo da iluminação natural, posicionando a mesa de trabalho próxima a janelas e aberturas. Ainda assim, trabalhar com alguma iluminação artificial será sempre necessário. Para contar com boas condições de luz geral e evitar ofuscamentos, opte por luz branca e lustres capazes de produzir iluminação por rebatimento, como o plafond da Yamamura. Como recurso complementar, providencie uma luminária com foco dirigido, como o modelo articulável da Submarino, para servir de apoio para atividades que necessitam de luz direta, como revisar textos e preencher documentos.

CONFORTO AMBIENTAL

Mini ar-condicionado da Americanas Foto: Americanas

Esteja onde estiver seu home office, a temperatura no local deve ficar em torno de 23 graus no verão e 21 graus no inverno para que possamos ter um bom rendimento. Caso o ambiente escolhido não seja climatizado, adquirir um equipamento portátil de ar-condicionado, como o modelo portátil da Americanas, já pode ajudar a promover condições térmicas apropriadas para o trabalho.

REVESTIMENTOS

Painel de tecido emborrachado para isolamento acústico. Da Leroy Merlin Foto: Lweroy Merlin

Nem sempre é possível reformar um ambiente por completo para implantar seu home office. Existem, no entanto, alguns revestimentos existentes capazes de aprimorar as condições locais, sem recorrer a grandes quebra-quebras. Como no caso do painel para revestir paredes em tecido emborrachado, que funciona como isolante acústico, da Leroy Merlin.

ACESSÓRIOS

Relógio de parede Etna Foto: Etna

Procure se ater aos essenciais, como o relógio de parede da Etna e evite peças que possam distrair sua atenção, como espelhos.

ONDE ENCONTRAR:

Americanas: americanas.com; Etna: etna. com.br; Leroy Merlin: leroymerlin.com.br; L’Oeil: loeil.com.br; Novidário: novidario.com.br; Submarino: submarino.com.br; Sittz: sittz.com.br; Yamamura: yamamura.com.br.