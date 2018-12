Dois em um: saiba como arrumar sua mesa para a ceia de Ano Novo e o brunch do primeiro dia do ano

Guardanapos de linho forram a mesa e delimitam os lugares. Foto: Zeca Wittner

Guardanapos de linho forram a mesa e delimitam os lugares.

Foto: Zeca Wittner

As ampulhetas simbolizando o tempo, e os trevos, a sorte.

Foto: Zeca Wittner

Foto: Zeca Wittner

Mesa elaborada para o brunch.

Foto: Zeca Wittner

Foto: Zeca Wittner

O prato branco serviu de sousplat para os descartáveis que acompanham os guardanapos de papel, que, por sua vez, se mesclam no arranjo com peças de pano; item esse, que Virgínia considera indispensável.

Foto: Zeca Wittner

Foto: Zeca Wittner

A consultora de estilo, Virgínia Lamarco.

Foto: Zeca Wittner

Foto: Zeca Wittner

Jogos americanos de palha delimitam áreas na mesa, e organizam os itens do brunch.Uma taça de vidro serve de suporte para talheres descartáveis e os ramos de papirus, usados no dia anterior, formam arranjo no pote de lentilhas.

Foto: Zeca Wittner

Foto: Zeca Wittner

E a carga simbólica da data continua e se amplia no brunch do dia seguinte. Os papirus viram arranjo em um vaso repleto de lentilhas e o sal grosso dá suporte para os mexedores de suco. “A ideia foi apresentar uma mesa mais descontraída para o primeiro dia do ano. Assim, ela permanece posta e quem for chegando, a qualquer hora do dia, pode se servir no seu tempo. Sem pressa, claro”, finaliza Virgínia que batizou sua criação de mesa Tempo.