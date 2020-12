Dois ambientes, um mesmo piso

Na parede, tom ocre para acolhimento Foto: Quattrino Arquitetura

Pergunta:

Olá, Casa! Mudei para um apartamento novo e pretendo integrar a sala e a cozinha, mas me preocupa a diferença de pisos entre os ambientes. Queria um piso de madeira em ambos, mas não sei o que escolher. Algo simples, mais claro e fácil de limpar. Estou mandando um recorte da planta em anexo. O pé direito é de 2,80 m e as paredes são brancas. Dos móveis quero manter apenas um sofá de três lugares que gosto, mas posso mudar o revestimento para a cor mais conveniente. Gosto de muito de materiais naturais e plantas.

Agradeço desde já,

Joana Brito de Sá - Tatuapé, São Paulo

A planta do projeto Foto: Quattrino Arquitetura

Resposta:

Oi, Joana! Foi um prazer receber o seu projeto e pensar em soluções para o seu novo apartamento. Bom, para começar e atendendo ao seu pedido de integrar a cozinha com a sala e um piso, sugerimos um porcelanato com aspecto amadeirado em um tom mais claro, mas que trouxesse a mesma sensação de acolhimento da madeira.

Porcelanato com aspecto amadeirado traz praticidade Foto: Quattrino Arquitetura

Guiados pelo seu gosto por materiais naturais e plantas, demarcamos o teto e paredes da cozinha com uma pintura em tom ocre e, para combinar, selecionamos um piso de ladrilho hidráulico mais terroso para compor a parede que invade a sala. A marcenaria branca faz um lindo contraste e a ilha com as prateleira suspensas completam o ambiente e podem servir como apoio para uma horta e plantas.

O contraste das cores no ambiente Foto: Quattrino Arquitetura

Para a sala, mantivemos o sofá de três lugares e tons mais neutros na marcenaria, mobiliário, tapete e cortinas. Esperamos que você tenha gostado e que aproveite as nossas dicas.

A arquiteta Vanessa Ribeiro Foto: Mariana Orsi

VANESSA RIBEIRO, ARQUITETA (QUATTRINOARQUITETURA.COM.BR)

