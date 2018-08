Do oriente ao ocidente: 4 mostras de decoração e arquitetura em SP

Técnicas japonesas, design brasileiro e arquitetura francesa. Em uma viagem por diferentes culturas, separamos quatro mostras de decoração e arquitetura que ocorrem na capital paulista. Confira:

JAPÃO CONTEMPORÂNEO...

O piso térreo da Japan House sedia até 22/7 a loja temporária da descolada marca MUJI na América Latina. A grife nipônica oferece de objetos de decoração como pufes, almofadas e artigos de papelaria. Todos inspirados na cultura do país asiático. De terça a sábado, das 10h às 22h, e domingos até 18h. Na Av. Paulista, 52.

Grife MUJI chega ao Brasil Foto: Japan House

...E JAPÃO ANCESTRAL

Este domingo, 1, é o último dia para visitar a 6ª Exposição de Bonsai do Shopping Garden (Av. Salim Farah Maluf, 2211, Tatuapé). A mostra traz diversas variedades de técnicas de cultivo japonesas, incluindo espécies com quase 50 anos. O evento conta ainda com uma palestra do bonsaísta Inar Mosca. Abre das 9h às 18h. Grátis.

Mostra Bonsai é destaque na zona leste Foto: Shopping Garden

ARTE DE DECORAR

Abre na próxima quinta, 5, e segue até 30/9 o primeiro Show Case do D&D Shopping. A mostra de decoração conta com 12 profissionais renomados, entre designers, estilistas, artistas plásticos, arquitetos e fotógrafos. Abre de segunda à sexta, das 10h às 21h, sábado até 20h e domingo, das 14h às 19h. Na Av. das Nações Unidas, 12.555, Brooklin.

D&D tem seu primeiro Show Case Foto: D&D Shopping

CONCEITO ARQUITETÔNICO

O Museu da Casa Brasileira apresenta a mostra ‘Experimentando Le Corbusier’, com reflexões sobre o trabalho do arquiteto franco-suíço e também do modernismo brasileiro. Aberta até 12/8, de terça a domingo, das 10h às 18h. Na Av. Faria Lima, 2.705, Jardim Paulistano. Entradas por R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Grátis aos fins de semana.