Padrões geométricos e elementos naturais são destaque nos revestimentos não cerâmicos

Coleção Collors, da Castelatto, aposta em volumes acentuados Foto: Castelatto/Divulgação

Entre os revestimentos não cerâmicos, um segmento também bem representado pela Expo Revestir, cores intensas e padrões geométricos encontrados na natureza foram os destaques. Do concreto ao MDF, passando pelas resinas, as marcas apostam na diversidade de materiais e nas novas tecnologias para criar peças que parecem desafiar os sentidos do observador, trazendo para dentro de casa ao menos um pouco do ambiente natural.

O elemento fogo, por exemplo, deu o tom a dois dos principais lançamentos da Castelatto, especialista em revestimentos de concreto: a linha Shou Sugi Ban, inspirada em uma antiga técnica japonesa de proteção da madeira por meio da queima, e a linha Ignis, que busca reproduzir o processo de solidificação do magma.

Revestimentos feitos a partir de pedras naturais, como mármore e quartzo, também pontuaram diversos estandes. “Por serem extraídas da natureza, as pedras são uma coisa única, por isso cada peça tem algo exclusivo”, afirma Priscila Fleischfresser Costa, diretora da Michelangelo Mármore Brasileiro. Neste ano, a marca lançou a linha Grigio Michelangelo, que combina o mármore ao concreto por meio de uma tonalidade branca que remete às nuvens. Estreante na feira, o grupo Guidoni trouxe como novidade a linha Topzstone, que dá uma abordagem cosmopolita ao quartzo natural.

Entre as madeiras, a Duratex apresentou a Coleção Viva!, com quatro padrões de painéis desenvolvidos para diferentes estilos de vida: Minimalista, Urbano, Consciente e Criativo. Já a Arauco apostou na tridimensionalidade e em materiais que permitem diversas interpretações de acordo com o olhar de quem observa. Caso da linha Lihat, produzida de MDF, que homenageia fenômenos naturais como a névoa, entre outros.

Confira os principais lançamentos do segmento de revestimentos não cerâmicos apresentados na Expo Revestir 2018:

ESPECIAL EXPO REVESTIR:

+ Lançamentos da Expo Revestir trazem o natural para os grandes centros

+ Louças e metais ganham 'toque hi tech' e customização na Revestir

+ Ruy Ohtake desenvolve linha de produtos cerâmicos inspirada em ovos