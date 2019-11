Do funcional ao decorativo, conheça estantes adaptadas a diversas situações

Estantes nem sempre têm função apenas decorativa; o componente funcional é igualmente importante, seja para armazenar e expor objetos de valor afetivo, integrar ambientes ou setorizar os espaços Foto: Evelyn Müller

Dificilmente um projeto de interiores não faz uso de uma estante. Muito mais do que um mero suporte de objetos decorativos, porta-retratos e livros, as estantes de uma casa falam muito da personalidade de cada morador. Afinal, são nelas que ficam expostas as melhores lembranças e histórias vividas por ele.

Ocorre, no entanto, que nem sempre as estantes têm apenas uma função decorativa. Seu componente funcional é igualmente forte e, sempre que possível, deve estar atrelado ao projeto. Seja para armazenar e expor, da melhor maneira possível, os objetos de valor afetivo, integrar ambientes ou ainda ajudar a setorizar os espaços.

Por isso, o ideal é que ela seja pensada desde a hora zero, ou seja, desde o momento da concepção do projeto, quando todas as possibilidades estão ainda em aberto. Uma estante que for projetada para um home office, por exemplo, deve levar em conta a quantidade e o tamanho de livros que vai receber, assim como a distribuição deles e a facilidade de acesso aos volumes.

Saber que tipo de objeto será exposto é o primeiro passo. “Envolve uma questão que vai muito além da estética. Isso tudo tem impacto não somente no dimensionamento da estante, mas também na escolha de seu material construtivo – gesso, serralheria, marcenaria ou vidro – e nas suas condições de fixação”, afirma o arquiteto Renato Mendonça, que assina o projeto, de madeira e metal, da foto abaixo.

Estante setoriza e integra os ambientes da sala e cozinha Foto: Lufe Gomes

“Neste apartamento, precisávamos criar algum tipo de integração entre a cozinha e o living. Por isso, optamos por implantar uma estante parcialmente vazada. Nossa ideia foi que ela se abrisse tanto para o living, quanto para a cozinha”, detalha Mendonça.

Além disso, o modelo traz caixas soltas, que funcionam como gavetas, se abrindo para um ambiente, ou para o outro, de acordo com a conveniência do morador. “Posicionamos um pedaço de feltro embaixo de cada uma para que elas pudessem deslizar melhor e, assim, ser utilizadas dos dois lados”, detalha ele.

Além de dar um toque todo especial à decoração, a estante pode, de fato, auxiliar na organização da casa. Tudo, porém, vai depender de cada projeto. Portanto, não existe a estante certa, apenas a mais propícia para cada ambiente. Como você confere abaixo:

Funcionais e decorativas Expor objetos, integrar ambientes, realçar a decoração. Sempre há espaço para uma estante em casa. O essencial é acertar no modelo

Foto: Lufe Gomes

Desenho particular Utilizando um espaço que, ao menos a princípio, seria desperdiçado, a estante proposta pelo escritório Dantas&Passos se integra ao desenho do armário, e serve para armazenar livros e pequenos objetos. A ideia primordial era poder manter os livros no quarto de forma que não fosse necessário nenhum aparador e, se possível, buscando o aproveitamento desse pequeno espaço de forma leve e descontraída

Foto: JP Image

Integração estética Neste projeto do escritório AS Design, em Perdizes, a estante rouba a cena. Pensada para funcionar como elemento de integração entre o terraço e o living, o móvel se abre para os dois ambientes. "Ela se transformou em peça-chave da decoração. É o lugar onde o morador guarda os livros que traz de suas viagens, além de adornos e vasos de plantas", enfatiza a designer de interiores Gabriella Amadei

Foto: Rafael Renzo

Porta deslizante Neste apartamento de Porto Alegre, a arquiteta Juliana Baumhardt projetou uma estante em continuidade a uma porta deslizante, que ora pode fechar a cozinha, ora não. "Quando fechada, a porta de correr coloca o móvel ainda mais em destaque" afirma Juliana, que assina o projeto. Feito de madeira e metal, o móvel é iluminado internamente por meio de fitas de LED, para realçar ainda mais o conteúdo de suas prateleiras

Foto: Carlos Edler

Linha de força Projetada pelo arquiteto Nildo José e executada pela Basile Marcenaria, a estante veio responder às necessidades do cliente que possuía uma grande coleção de livros. "Concebemos uma linha horizontal e outra vertical, com nichos mais estreitos, formando uma cruz. A ideia foi criar uma espécie de linha de força, com a finalidade de evidenciar ainda mais o móvel", explica o arquiteto. Além disso, ao redor da estante, na parte inferior, esquerda e superior, uma prateleira de laca na cor cinza "abraça" todo o móvel, criando um pórtico que avança por todo o living e pela sala de jantar do apartamento

Foto: Fran Parente

Aberta ou fechada "Projetamos todo o apartamento tendo a estante como premissa. É ela que engloba e, de certa maneira, integra visualmente os três ambientes da área social: o home office, o living e a sala de jantar, que podem ser vistos de todos os ângulos", afirma a arquiteta Fernanda Morais, da Très Arquitetura. Assim, mesclando nichos abertos e fechados, para esconder o acervo não desejado, o escritório distribuiu, ao longo do móvel, objetos próprios ao funcionamento de cada área. Na sala de jantar, por exemplo, o aparador de pedra fica aparente, enquanto o louceiro ocupa o compartimento inferior que permanece fechado.

Foto: Evelyn Müller

Dois momentos Para não congestionar os 54 m2 deste apartamento, em Pinheiros, o escritório Oliva Arquitetura optou por dotar esta estante de dois tipos diferentes de compartimentos: prateleiras e nichos de madeira."Para que os caixotes não ficassem soltos, realizamos estudos para que as partes conversassem de uma maneira harmoniosa", conta a arquiteta Elisa Ju. Nos caixotes ficam expostos os itens de maior valor afetivo para os moradores, enquanto nas prateleiras, as peças de utilização mais frequente. De qualquer forma, apenas por uma questão de hierarquia, já que todos os objetos foram escolhidos a dedo pelos moradores

Foto: Julia Ribeiro

Luz interior

Antes áreas de difícil acesso, iluminar nichos e prateleiras ficou muito mais fácil com o advento das fitas de LED. “É uma iluminação moderna e minimalista. Ela clareia pontualmente, mas não interfere na decoração”, pontua Álvaro Buzaid, proprietário da Puntoluce.

Maleável e com formato achatado, as fitas de LED tem estrutura similar às luzes usadas na árvore de Natal. São de fácil aplicação e podem ser usadas em toda casa, da prateleira do banheiro até a estante da cozinha. Porém, para que o produto dure mais é aconselhável que seja usado juntamente com um perfil metálico. “Com o uso, o LED esquenta e sua instalação diretamente na madeira interfere na variação de sua temperatura, fazendo com que a lâmpada queime em pouco tempo”, explica Buzaid. Para uma melhor performance, ele indica o uso de fitas com índice de reprodução de cor acima de 90.

No mercado, o preço do produto varia conforme sua potência e qualidade. Em geral, o metro da fita custa entre R$ 40 e R$ 100, e o perfil metálico de R$ 20 a R$ 45