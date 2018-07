Direto do Brasil Marcelo Lima - O Estado de S.Paulo















País ganha maior visibilidade na Semana de Design de Milão Sofá da coleção Estrela, de Fernando e Humberto Campana para a Lot of Brazil. Do Salão do Móvel Foto: Marcelo Lima

Em bem-sucedida participação na Semana de Design de Milão, o Brasil, representado por fabricantes do setor moveleiro, mas também por designers autônomos, marcou presença dentro e fora do Salão do Móvel. Além de duas novas marcas que acabam de conquistar espaço nas dependências da feira, Saccaro e Butzke, a movimentação verde-amarela foi intensa também no circuito “fuorisalone”.

Ocupando o espaço de galerias, universidades e até as dependências de um palácio barroco, o design brasileiro pode ser visto e experimentado. Frequentou as páginas das revistas especializadas e conquistou admiradores fiéis. A ponto de, a exemplo de outros países, já ambicionar uma agenda paralela de eventos na cidade durante a semana de design.

“Estou aqui há pouco mais de três horas e realmente impressionado com a audiência nesses corredores”, conta, entusiasmado, o gaúcho João Saccaro, presidente da marca que leva seu nome, que pela primeira vez expõe nos concorridos pavilhões de Rho-Pero. “Os chineses até agora são os mais interessados. Querem saber tudo”, afirma.