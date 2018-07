Difícil é ser simples

O Les Docks, em Paris: sede da mostra Now!!! le Off Foto:

Oficialmente inaugurado na primavera de 2012 – e só agora em fase final de implantação –, o Les Docks, sede da Cité de la Mode et du Design, é o lugar do momento em Paris. Para quem gosta de comida vegetariana, de desfrutar de longos banhos de sol ou de se jogar na pista noite adentro, o conjunto de galpões interligados por uma imensa lagarta de metal verde-limão é programa imperdível. Especialmente para aqueles que, entre uma coisa e outra, pretendem desvendar os rumos da criação na capital francesa.

Localizado às margens do Sena, o Les Docks foi projetado pelos arquitetos Dominique Jakob e Brendan MacFarlane e já conquistou lugar de destaque no skyline parisiense por sua arquitetura arrojada. Implantado sobre os armazéns construídos em 1907 pelo arquiteto Georges Morin-Goustiaux, o projeto se preocupou em preservar a estrutura original das construções. Mas acrescentou a elas uma nova “pele”, trazendo o edifício para o século 21.

Sob todos os pontos de vista, trata-se de um local incomum, dedicado à criação em todos os seus campos – da moda à fotografia –, que contabiliza hoje oito moradores fixos: o Instituto Francês de Moda, o Museu Art Ludique, além das lojas Wanderlust, Nüba, Moon Roof, M.O.B, M1 e Silvera Outdoor. Mas que, além de sediar desfiles de moda e eventos corporativos, vem se transformando, aceleradamente, no principal “hub” do jovem design francês.

“O local não é apenas o mais novo playground parisiense. Por tudo que representa, ele se firma como um símbolo entre o passado e o futuro na nossa cidade. Natural que, ao pensarmos em uma locação para abrigar uma feira voltada para o novo design, o Les Docks tenha sido nossa primeira escolha”, afirma o arquiteto Philippe Boisselier, responsável pela montagem da terceira edição de Now! le Off.

Um dos principais eventos do calendário da Paris Design Week, que aconteceu de 6 a 13 de setembro, reunindo cerca de 50 participantes, selecionados pela grife de relógios suíços Rado, que, como critério seletivo primordial, procurou colocar em evidência o cotidiano, rural ou urbano, vivenciado por cada um dos designers participantes. Caso da jovem Marie Deley, ceramista que mantém estúdio próprio na cidade de Dijon, na região da Borgonha.

Do estúdio Saperlipopup, mesa com tampo removível Foto: divulgação

Tendo como clientes tanto as vinícolas, para as quais produz porta-vinhos que são quase esculturas, quanto renomeados restaurantes locais – a maioria agraciada com muitas estrelas no guia Michelin –, trata-se de uma designer que exemplifica bem um ramo da criação contemporânea que parte do particular para atingir, mesmo que não intencionalmente, a dimensão do universal.

A valorização do fazer manual, apresentado como elo de ligação entre as necessidades de hoje e os valores originais franceses, é outro aspecto que salta aos olhos na seleção organizada pela Rado para a Now! le Off 2014. Via de regra, os trabalhos tendem para o essencial, dispensando qualquer tipo de rebuscamento, tanto em termos de projeto quanto de modalidade de produção.

Como a luminária de madeira desenvolvida pelo estúdio 157 + 173 designers, que reproduz, por meio de simples marcenaria, a silhueta da clássica Anglepoise, fabricada em 1932 e até hoje uma das luminárias mais comercializadas do mundo. Ou ainda da mesa de centro Duelo, apresentada pelo estúdio Saperlipopup, de Paris, que tem como foco a criação de mobiliário residencial personalizado.

De uma simplicidade espartana, a Duelo se resume a uma estrutura contínua, montada com perfis metálicos convencionais sobre os quais réguas de madeira ou metal, com diferentes condições de brilho e textura, podem ser livremente dispostas, possibilitando variadas combinações para um único móvel.

Procedimento, aliás, explicitado nas palavras de Tamim Daoudi, outro dos designers participantes, que desenvolve cadeiras e poltronas empregando, exclusivamente, tubos metálicos soldados. “Não me incomodo quando dizem que minhas soluções são muito simples, óbvias até. Muito pelo contrário. Ao criar, minha prioridade sempre foi escutar. E, claro, nunca negligenciar o aspecto humano.”