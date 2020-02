Dicas para integrar a sala de estar e varanda

Seja para casas com menor ou maior tamanho, integrar varanda e sala de estar pode ser uma boa opção para criar ambientes mais acolhedores e espaçosos. Unir os espaços é uma boa oportunidade para manter um lugar com maior integração de convidados, dar maior liberdade e espaço para crianças e ter reuniões familiares mais largas.

A integração pode ser feita de forma parcial ou total - em que, no caso da varanda completamente integrada, é necessário verificar com o condomínio se a alteração é permitida , o que possibilita uma diversidade de opções para pensar em áreas mais amplas - o que é uma boa opção para casas com espaço mais reduzido, sobretudo.

"Integrar espaços atualmente é uma grande e forte tendência, porque além de ganharmos mais espaço, também une as pessoas na convivência diária", diz Paula Passos, da Dantas & Passos Arquitetura. A arquiteta sugere algumas dicas possíveis para espaços bem integrados.

Espaços conjugados dão maior espaço de convivência para quem mora e para os convidados Foto: Maura Mello

Crie espaços que possam interagir

Em varandas integradas, um espaço gourmet permite que a pessoa que cozinha converse com os amigos e família na sala durante o preparo da comida, o que pode tornar a atividade ainda mais prazerosa. Uma outra possibilidade de dar mais vida para a casa é com um jardim vertical, que num ambiente conjunto, se torna um elemento da sala.

Varandas parcialmente integradas possibilitam que os espaços ainda possam ter uma divisão Foto: Maura Mello

Preze pela uniformidade

No caso de uma integração total, as portas originais da varanda são removidas e o piso deve ser nivelado. Por isso, a sugestão é manter o mesmo revestimento para os dois lugares, para manter a noção de unidade dos espaços. A ideia é que um ambiente sempre converse com o outro. "A escolha para piso e parede não precisa, necessariamente, ser igual. Mas, com certeza, precisam estar harmonizados entre eles, como por exemplo, nas cores e no conceito para que o resultado final fique bacana", afirma Paula.

É ideal que haja uma harmonia na decoração entre varanda e sala de estar Foto: Maura Mello

Lugar para as crianças

Para famílias com crianças, o ambiente conjugado dá maior visibilidade para os pais ficarem menos preocupados e mais espaço para os menores brincarem. É possível reservar um espaço na sala ou na varanda para eles. Fazer uma decoração com menos móveis e um tapete de fácil manutenção para delimitar é um bom caminho. “Se quiser e puder investir em uma mesinha com cadeirinhas, é legal colocá-la próximo da mesa de jantar dos adultos, pois facilita a interação na hora das refeições”, adiciona Paula.