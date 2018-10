Dicas imperdíveis para celebrar o Halloween com estilo e diversão

Caveiras, caveirinhas e caveirões. A mesa pode ter o estilo que você desejar, mas a caveira nunca sai de moda quando o assunto é Halloween Foto: arquivo pessoal/Ana Lourenço

No dia 31 de outubro é comemorado o Dia das Bruxas, ou ‘Halloween’, como é conhecido nos Estados Unidos. Apesar de ser uma festa tipicamente americana, o evento passou a ser celebrado no Brasil, devido a influência de tal cultura, e tem ganhado cada vez mais adeptos por aqui. Por isso mesmo, separamos algumas dicas para você decorar sua casa e aproveitar o Halloween com muita diversão e criatividade. Portanto, junte os amigos nesta maratona de terror e faça uma festa incrível.

Os cachepôs são uma ótima alternativa para quando não se tem tantos objetos de decoração, afinal você pode transformá-los no destaque da festa facilmente. Basta usar a criatividade Foto: arquivo pessoal/Ana Lourenço

Decoração

Se existe alguma festa para abusar da decoração, essa festa é o Halloween. O evento pede por fantasias, adereços e quanto mais detalhes, melhor o resultado do evento. E ser criativo não significa gastar muito. Uma mesa bem caprichada pode ser muito simples de fazer. Nesse exemplo, usamos as cores típicas do Halloween: roxo, preto e laranja. Outro toque clássico é abusar dos monstros e caveiras para a decoração.

Uma dica legal é usar cachepôs ou caixinhas para facilitar a organização da mesa, além deles próprios servirem como adereço. Caso queira dar uma incrementada, você pode imprimir imagens temáticas para colar nas caixinhas, adicionar bichinhos descartáveis ou até mesmo forrar com tule da cor de sua preferência.

Devido à grande procura pelo tema, muitas lojas passaram a investir na festividade, portanto as opções são muitas. Assim, é legal dar uma pesquisada nos preços e selecionar bem suas ideias para a festa e procurar artigos que combinem com o clima sombrio e divertido do Halloween, como esses artigos da loja ETNA:

1- A taça Sophie (R$ 15,99), com capacidade para 230 ml de líquido, é ideal para aproveitar um bom vinho e relaxar no conforto do seu lar. 2- O formato da taça champagne passion (R$19,99) serve para que as borbulhas sejam mantidas por mais tempo. Ela tem capacidade para 210 mil e é feita com vidro de alta qualidade. 3- A garrafa decorativa oval (R$ 149,99) é fabricada em cerâmica na cor preta e possui acabamento fino. Com 52 cm de altura, ela é perfeita para ser usada em mesas laterais e aparadores ou diretamente no chão. 4- O porta-vela San Miguel roxo (R$19,99), de 6cmx7cm, é produzido em vidro reciclado e é perfeito para deixar o ambiente mais elegante e agradável. 5- O modelo Botella Retrátil San Miguel (R$ 79,99), com 22cmx12cm, é fabricado em vidro laranja. Além de super elegante, é perfeito para deixar o ambiente mais charmoso Foto: Etna

Você pode utilizar potes para colocar velas dentro e dar um ótimo toque de terror na decoração. Para fazer este modelo da foto, por exemplo, basta um pote do tamanho que desejar, uma vela grande e bichos descartáveis vendidos em lojas de artigos para festas. Acenda a vela e incline-a para que, à medida que for derretendo, a cera caia ao redor de todo o pote. Fixe a vela dentro do pote e cole com cola quente os bichos que desejar ao redor do pote.

As velas dão o toque de terror na decoração. Vale a pena investir em potes de diferentes tamanhos e abusar da criatividade para fazer lumes de diferentes estilos Foto: arquivo pessoal/Ana Lourenço

Já a Lanterna Fantasma foi feita com um pote de vidro de qualquer tamanho, ataduras e olhinho móvel para artesanato. Com a cera da própria vela, fixe-a dentro do pote e com cola quente cubra o pote com ataduras, colando os olhinhos no final.

Apesar de ser simples de fazer, o pote fantasma dá um detalhe importante na decoração de Halloween. Uma ideia bacana é fazer vários deles e espalhar pelo local Foto: arquivo pessoal/Ana Lourenço

Outra ideia simples é enrolar pirulitos em papel e transformá-los em fantasminhas e vampiros. Para isso você vai precisar de pirulito em formato de bola, TNT vermelho e preto para cobrir o doce, cartolina branca para os dentes do vampiros, caneta para tecido preta e fita de cetim preta.

Além de ser perfeito para a decoração, os pirulitos decorados são uma delícia Foto: arquivo pessoal/Ana Lourenço

Gostosuras ou travessuras?

Quando falamos de Halloween, logo salta à mente as guloseimas do evento. Portanto não deixe a criatividade fugir nem nesse momento. É sempre importante pensar em comidas práticas de comer para o caso de uma festa, como pipocas, salgadinhos, sanduíches e balas.

Que tal um guacamole para a ocasião? Esse é um petisco perfeito para festas, uma vez que é fácil de fazer e não suja muito. Para que faça parte da decoração, uma ideia legal é fazer uma espécie de boca em um melão ou até mesmo em uma abóbora pequena e colocar o guacamole ao redor. Depois, complete a cara do “monstrinho” com caneta preta.

Nojento e fofo! A simples ideia de fazer um monstrinho é ótima para servir o guacamole de modo criativo Foto: arquivo pessoal/Ana Lourenço

Brownies também são uma ótima pedida. Para combinar com o tema de Halloween, que tal colocar biscoitos do tipo maisena com o escrito ‘RIP’ em cima do bolinho, fingindo ser um cemitério de gostosuras? A caneta com tinta comestível permite isso.

A maneira de expor a comida também faz parte da decoração, como é o caso do cemiterio de gostosuras que deixa a mesa apetitosa e ainda mais enfeitada Foto: arquivo pessoal/Ana Lourenço

E aí, gostou das nossas dicas? Então prepare a trilha sonora, selecione os filmes de terror e curta a sua festa bombástica!