Dia Nacional do Livro: saiba como expor sua coleção

Estantes, nichos ou até mesmo apoiados na sala; são diversas as maneiras de expor a sua coleção de livros Foto: Flávia Campos Arquitetura

Nesta terça-feira, 29, é comemorado o Dia Nacional do Livro. Por isso, que tal aproveitar a data para dedicar uma atenção especial a eles? Tudo, claro, vai depender do estilo e do gosto de cada um, mas em qualquer casa, é essencial que os volumes avulsos ou as coleções fiquem bem visíveis. Estantes, mesas de centro, nichos de paredes, todos são bem-vindos como suportes. O importante é selecionar um local de fácil acesso e em harmonia com cada ambiente.

Claro que que eventualmente uma capa mais bonita ou que combine um pouco mais com a decoração de um determinado ambiente pode ser colocada em evidência. Mas, sempre que possível, opte por livros de interesse e que em algum momento serão usados por você: seja para consultas rápidas ou longas leituras.

”Eu atuo na minha profissão como um agente incentivador. Procuro estimular bons hábitos para os meus clientes como trazer a natureza para dentro de casa, produzir menos resíduos e, claro, incentivar a leitura”, afirma a arquiteta Christina Faria. “Em quase 100% dos casos, os livros são muito bem-vindos”, afirma.

Falta de espaço não é desculpa para não expor a sua coleção. Já faz tempo que não é preciso destinar uma área inteira para armazenar livros. Basta usar a criatividade. “Prateleiras pontuais, cantinhos ao lado dos móveis, longas estantes, o importante é expor os exemplares de maneira funcional”, complementa Christina.

Por outro lado, a sala não é o único ambiente que pode ser preenchido com livros. A cozinha pode ser abastecida com livros de receitas ou estilos de comida e suas origens. Já no quarto, eles funcionam bem em lugares de fácil acesso para estimular a leitura antes de se dormir. Especialmente nos dormitórios infantis, para incentivar a criança a ler.

Confira alguns exemplos de bem-sucedidos de disposição: