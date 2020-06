Dia dos namorados: presentes para compartilhar

Para decorar a casa para a data, arranjo com mini rosas vermelhas, circundadas de folhas verdes, da Flores Online Foto: Flores Online

Como ocorre com muitas datas comemorativas, este ano, o Dia dos Namorados será diferente. Para muitos, não será possível sair em busca daquele presente especial, nem fazer uma reserva no restaurante favorito do casal. E, em muitos casos, deverá ser vivido à distância. Estranho? Um pouco.

Mas, nem por isso, o dia consagrado a quem se ama precisa ser menos romântico. Muito pelo contrário. Mais do que nunca, é hora de mostrar à pessoa amada o quão especial ela é para você e o quanto é – ou seria – bom estar a seu lado. Por isso, no lugar de presentes para ele ou para ela, selecionamos opções, que podem ser compradas online, para o casal desfrutar junto, tornando cada momento vivido a dois, ainda mais especial. Agora, ou quando tudo passar. Confira:

Da Camicado, jogo de mini velas com 3 peças, por R$ 69,99 Foto: Camicado

PARA CRIAR O CLIMA: Que tal um arranjo delicado com mini rosas vermelhas, circundadas de folhas verdes? Por R$ 237, na Flores Online. A escultura em acrílico translúcido, retratando um beijo a partir de formas com acabamentos brilhante e fosco, feito de resina de poliéster, com design de Eduardo Brückner, sai por R$235, na Usual Design. Pra completar o jogo de mini velas com 3 peças, custa R$ 69,99, na Camicado.

Panquequeira da Tramontina, My Lovely Kitchen, por R$ 44,90 Foto: Tramontina

NA COZINHA: Multifuncional, a tábua Sign, com recortes angulares, feita artesanalmente a partir de técnica de marchetaria, de Andreas Martorelli para a Thirty Seven Trend, custa R$ 250. A panquequeira da Tramontina My Lovely Kitchen, R$ 44,90. Nas lojas Americanas, o aparelho de fondue esmaltado, com onze peças, sai por R$ 99,99.

Da Camicado, jogo de taças e decanter Borgonha, com três peças, R$ 199,90 Foto: Camicado

UM BRINDE: Da Camicado, o jogo de Taças Borgonha, com decanter, custa R$ 199,90;o balde de gelo de aço cromado, da Breton, R$ 201. Na Shoptime, o kit com jarra infusora e suqueira sai por R$ 149,99.

Kit duplo, com 6 peças, pratos para sobremesa, caneca e bowl, de porcelana. Por R$ 75,80 no LARAKASASHOP Foto: Larakasashop

CAFÉ DA MANHÃ: A bandeja de cama sai por R$ 179,99, na Camicado. O Kit duplo de peças de porcelana, com 6 peças, composto por pratos para sobremesa, caneca e bowl custa R$ 75,80 na Larakasashop. Já a torradeira Mickey Mouse, RS149,99, na Mallory.

Kit presente para Jardinagem Tramontina, com bolsa de lona e 13 Peças, por R$ 247 Foto: Tramontina

PLANTAR: O suporte artesanal com cordão de algodão cru, fixo em vaso de cerâmica feito à mão, com pintura esmalte, da Carlota, para a Thirty Seven Trend, sai por R$ 120. O kit presente para Jardinagem da Tramontina, com bolsa de lona e treze peças para cultivo, custa R$ 247. O vaso Preguicinha, com suculentas, sai por R$ 38, no Jardim Terra Molhada.

Da Shoptime, pipoqueira Easy Pop Fun, por R$ 119,99 Foto: Shoptime

ASSISTIR A UM FILME ROMÂNTICO: Que tal a almofada Love, rosa e vermelho, de Felelps? Na Urban Arts, por R$ 199. Da Americanas.com, o pufe Fofão, para dois, sai por R$ 199,90. Para completar, a pipoqueira da Shoptime custa R$ 119,99.

Edredom dupla face Mickey e Minnie, por R$ 169,90, na Riachuelo Foto: Riachuelo

VAMOS DORMIR? Bem juntinho, com a almofada em algodão para 2, por R$ 59,99, na C&C; o edredom dupla face Mickey e Minnie, por R$ 169,90, da Riachuelo. Da Shoptime, o jogo de cama com 4 peças de percal, por R$ 169,99.

Painel aramado Orb, na Americanas Online, por R$ 34,99 Foto: Americanas

PARA LEMBRAR: O porta-retrato de madeira sai por R$59,99 na C&C. Já o painel aramado Orb, da Americanas online, custa R$ 34,99. Da Submarino, a miniluminária Light Box, com palavras intercambiáveis, custa R$ 45,99.

Caixa de Som Bluetooth Airbeat 10, por R$ 99, na Submarino Foto: Submarino

SOM NA CAIXA: Nas lojas Americanas, a caixa de som Logitech Z51, portátil, custa R$99,90; na Shoptime, o modelo de som Bluetooth Dazz, preto, custa R$ 104,21. Na Submarino, a caixa de Som Bluetooth Airbeat 10, na cor azul, por R$ 99,00.

Da Submarino, prato em formato de leque para comida japonesa, R$ 29,99 Foto: Submarino

HORA DO JANTAR: Da Submarino, o prato para os amantes da comida japonesa, sai por R$ 29,99. A bandeja da Tramontina, de madeira maciça, com acabamento preto e verniz, custa R$ 149,00. O conjunto com 6 pratos rasos Helena, de porcelana, custa

R$ 146,40, na Larakasashop.

ONDE ENCONTRAR:

Americanas: americanas.com; Breton: breton.com.br; Camicado: camicado.com.br; C&C: cec.com.br; Flores Online: floresonline.com.br; Jardim Terra Molhada: jardimterramolhada.com; Larakasashop: @larakasashop (no Instagram); Mallory: mallory.com.br; Riachuelo: riachuelo.com.br; Shoptime: shoptime.com.br; Submarino: submarino.com.br; Thirty Seven Trend: thirtyseventrend.com; Tramontina: tramontinastore.com; Urban Arts: urbanarts.com.br; Usual Design D&D: usualdesign. com.br.